A terra do Rei também é terra de bispos no Espírito Santo

A Diocese de Cachoeiro é pródiga em legar bispos para a Igreja Católica. Nesta semana, o monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, pároco de Rio Novo do Sul
, no Sul do Espírito Santo, foi escolhido pelo papa Francisco para ser bispo auxiliar do cardeal-arcebispo dom Orani Tempesta na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não foi um caso isolado.
Em 2017, dom Juarez Delorto Secco deixou a Capital Secreta, terra do Rei Roberto Carlos
, para ser também bispo auxiliar no Rio e depois foi nomeado bispo em Caratinga (MG).
Dom Andherson Franklin, por sua vez, há três anos, deixou o clero cachoeirense para se tornar bispo auxiliar de dom Dario Campos na Arquidiocese de Vitória, função que exerce até hoje, agora sob o comando de dom Ângelo Mezzari
, que tomou posse no dia 22 de fevereiro.
Além de bispos para a Igreja, Cachoeiro também foi a rota de dois prelados que se tornaram arcebispos em Vitória. O primeiro foi dom Luiz Mancilha, que deixou a diocese cachoeirense para assumir a Capital, sucedendo dom Silvestre Scandian.
Na sucessão seguinte, mais uma vez um bispo de Cachoeiro - dom Dario Campos - veio para a Arquidiocese de Vitória substituir dom Luiz.
Qual será o segredo dos padres e bispos de Cachoeiro?