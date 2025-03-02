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Leonel Ximenes

A terra do Rei também é terra de bispos no Espírito Santo

Prelados e sacerdotes saíram da diocese do interior do ES para assumir desafios pastorais bem maiores

Publicado em 02 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

02 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Papa Francisco nomeia padre do ES como bispo na Arquidiocese do Rio de Janeiro
Monsenhor Joselito deixa Rio Novo do Sul, na Diocese de Cachoeiro, para ser bispo auxiliar no Rio de Janeiro Crédito: Diocese de Cachoeiro
A Diocese de Cachoeiro é pródiga em legar bispos para a Igreja Católica. Nesta semana, o monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, pároco de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi escolhido pelo papa Francisco para ser bispo auxiliar do cardeal-arcebispo dom Orani Tempesta na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Não foi um caso isolado.
Em 2017, dom Juarez Delorto Secco deixou a Capital Secreta, terra do Rei Roberto Carlos, para ser também bispo auxiliar no Rio e depois foi nomeado bispo em Caratinga (MG).
Dom Andherson Franklin, por sua vez, há três anos, deixou o clero cachoeirense para se tornar bispo auxiliar de dom Dario Campos na Arquidiocese de Vitória, função que exerce até hoje, agora sob o comando de dom Ângelo Mezzari, que tomou posse no dia 22 de fevereiro.
Dom Dario Campos, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Vitória
Antes de assumir a Arquidiocese de Vitória, dom Dario Campos era bispo de Cachoeiro Crédito: Thiago Soares - Procissão Fotográfica
Além de bispos para a Igreja, Cachoeiro também foi a rota de dois prelados que se tornaram arcebispos em Vitória. O primeiro foi dom Luiz Mancilha, que deixou a diocese cachoeirense para assumir a Capital, sucedendo dom Silvestre Scandian.
Na sucessão seguinte, mais uma vez um bispo de Cachoeiro - dom Dario Campos - veio para a Arquidiocese de Vitória substituir dom Luiz.
Qual será o segredo dos padres e bispos de Cachoeiro?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cachoeiro de Itapemirim Roberto Carlos Rio Novo do Sul Rio de Janeiro (RJ) Igreja Católica Arquidiocese de Vitória Dom Dario Campos Ângelo Mezzari
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