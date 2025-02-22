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Leonel Ximenes

Jovens ignoram e passam idosos na fila de confissão do Convento da Penha

Relato foi feito na homilia do  frei Robson de Castro Guimarães, mostrando o que ele considera uma inversão de valores e falta de gentileza na sociedade

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 03:11

Públicado em 

22 fev 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Segundo o frei Robson, só jovens estavam entrando para confessar
Segundo o frei Robson, só jovens estavam entrando para confessar Crédito: Pixabay
O episódio foi relatado na homilia da missa vespertina do Convento da Penha, nesta sexta-feira (21), pelo frei Robson de Castro Guimarães, mostrando o que ele considera uma inversão de valores e falta de gentileza na sociedade.
O frade franciscano contou que no período da manhã entrou na sala de confissão, viu um casal de idosos e mais duas pessoas aguardando atendimento. Segundo o sacerdote, ele estranhou porque só os jovens, inclusive alguns que chegaram depois, estavam indo confessar e o casal de idosos não aparecia diante do confessor.
Incomodado com a situação, frei Robson perguntou a um jovem que confessava naquele momento: “Cadê o casal de idosos?”. O rapaz respondeu que “eles estavam sentados lá [na antessala]”. “Sim, mas vocês passaram na frente deles?” reagiu, indignado, o franciscano. “É, eles não levantaram e nós fomos confessar”, tentou justificar o jovem.
Frei Robson de Castro Guimarães preside a missa no Convento:
Frei Robson de Castro Guimarães preside a missa no Convento: "Fiquei pasmo, são papéis invertidos e o mundo de cabeça pra baixo" Crédito: YouTube/Reprodução
“Jovens passando na frente dos idosos na fila da confissão... Não é possível uma coisa dessa. Fiquei pasmo, são papéis invertidos e o mundo de cabeça pra baixo”, afirmou frei Robson, durante a missa. “Está errado, está errado”, sentenciou.
"A linguagem da gentileza e do amor é universal. O lado mais fraco é que tem que ser servido e visto, não o lado dos mais fortes"
Frei Robson de Castro Guimarães - Sacerdote franciscano do Convento da Penha
O sacerdote relatou que, diante da situação que ele considerou absurda, levantou-se do confessionário, foi até a antessala e convidou o casal de idosos a entrar para a confissão, sendo um de cada vez, naturalmente.
De acordo com o frade, o idoso, gentilmente, pediu à sua mulher para entrar primeiro e confessar.
Uma prova explícita de gentileza que estava ausente entre os jovens.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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