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Leonel Ximenes

Deputado do ES muda de vida, elimina 25 kg e conta o segredo

Parlamentar, que é diabético, afirmou que transformação foi motivada mais por motivos de saúde que estéticos

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 19:06

Públicado em 

18 fev 2025 às 19:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Entre um Gandini e outro, 25 quilos a menos
Entre um Gandini e outro, 25 quilos a menos Crédito: Divulgação
deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) voltou do recesso parlamentar, no começo deste mês, 25 quilos mais magro. Com muita dedicação e força de vontade, reeducação alimentar e prática de exercícios físicos, o parlamentar, que está com novo visual, saiu dos 99 para os atuais 74 quilos.
Presidente da Frente Parlamentar do Diabetes na Assembleia Legislativa, Gandini reforça que a mudança no estilo de vida não foi motivada apenas por estética, mas, principalmente, por saúde.
“Quando completei 37 anos - hoje estou com 45 - descobri que era diabético. Desde então, travo uma guerra diária: preciso manter uma alimentação regrada e praticar exercícios. Cortei o açúcar, mas não é fácil! O diabetes é uma doença crônica e silenciosa que exige acompanhamento rigoroso. Perdi minha avó para essa doença”, relatou o deputado.
Sempre engajado em causas como o meio ambiente, o incentivo ao esporte e a melhoria da qualidade de vida de autistas, diabéticos e pessoas com obesidade, Gandini tem colocado a própria saúde como prioridade.
O deputado na Corrida e Caminhada pelo Diabetes
O deputado na Corrida e Caminhada pelo Diabetes Crédito: Divulgação
Prova disso foi sua participação na 1ª Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc, na qual completou os sete quilômetros da prova em 55 minutos e 23 segundos. Além disso, correu na 1ª Corrida Itapemirim, ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito Genesis Alves Bechara, o Geninho (PDT).
Mesmo se considerando tímido, Gandini não resistiu à brincadeira dos colegas sobre sua transformação e entrou na trend do momento nas redes sociais: "primeiro você começa, depois melhora!". No Instagram, compartilhou um antes e depois, comparando seu rosto mais rechonchudo de antes com o visual atual, muito mais magro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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