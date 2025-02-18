Deputado do ES muda de vida, elimina 25 kg e conta o segredo

Entre um Gandini e outro, 25 quilos a menos Crédito: Divulgação

deputado estadual Fabrício Gandini (PSD) voltou do recesso parlamentar, no começo deste mês, 25 quilos mais magro. Com muita dedicação e força de vontade, reeducação alimentar e prática de exercícios físicos, o parlamentar, que está com novo visual, saiu dos 99 para os atuais 74 quilos.

Presidente da Frente Parlamentar do Diabetes na Assembleia Legislativa , Gandini reforça que a mudança no estilo de vida não foi motivada apenas por estética, mas, principalmente, por saúde.

“Quando completei 37 anos - hoje estou com 45 - descobri que era diabético. Desde então, travo uma guerra diária: preciso manter uma alimentação regrada e praticar exercícios. Cortei o açúcar, mas não é fácil! O diabetes é uma doença crônica e silenciosa que exige acompanhamento rigoroso. Perdi minha avó para essa doença”, relatou o deputado.

Sempre engajado em causas como o meio ambiente, o incentivo ao esporte e a melhoria da qualidade de vida de autistas, diabéticos e pessoas com obesidade, Gandini tem colocado a própria saúde como prioridade.

O deputado na Corrida e Caminhada pelo Diabetes Crédito: Divulgação

Prova disso foi sua participação na 1ª Corrida e Caminhada pelo Diabetes, promovida pelo Sesc, na qual completou os sete quilômetros da prova em 55 minutos e 23 segundos. Além disso, correu na 1ª Corrida Itapemirim , ao lado do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito Genesis Alves Bechara, o Geninho (PDT).