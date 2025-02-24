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Leonel Ximenes

Vitória fará homenagem a padre fundador de comunidade católica

Mensagem foi enviada pelo prefeito Lorenzo Pazolini à Câmara de Vitória

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 16:26

Públicado em 

24 fev 2025 às 16:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Monsenhor Jonas Abib morreu em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade
Monsenhor Jonas Abib morreu em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade Crédito: Canção Nova/Divulgação
prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que dá o nome de “Padre Jonas Abib” ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Bento Ferreira.
Morto em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade, monsenhor Jonas Abib foi o fundador da Comunidade Canção Nova na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, ligada à Renovação Carismática Católica (RCC), uma vertente do catolicismo considerada mais conservadora e que se opõe à Teologia da Libertação.

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Jonas Abib nasceu em 1936 em Elias Fausto (SP). Além de sacerdote e fundador da Canção Nova, foi cantor, educador, comunicador e escritor. Deixou uma extensa rede de assistência social através da Fundação João Paulo II, mantenedora da Canção Nova, comunidade que tem unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
“Monsenhor Jonas Abib, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, é reconhecido pela sua dedicação à evangelização, à educação cristã e à promoção do bem-estar. Essa homenagem não representa apenas um tributo à sua inestimável contribuição à sociedade, mas também uma forma de preservar e difundir seu legado de amor ao próximo e compromisso com a dignidade humana”, disse o prefeito em sua mensagem enviada à Câmara de Vereadores.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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