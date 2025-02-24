Vitória fará homenagem a padre fundador de comunidade católica

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que dá o nome de “Padre Jonas Abib” ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Bento Ferreira.
Morto em dezembro de 2022, aos 85 anos de idade, monsenhor Jonas Abib foi o fundador da Comunidade Canção Nova na cidade de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, ligada à Renovação Carismática Católica (RCC), uma vertente do catolicismo
considerada mais conservadora e que se opõe à Teologia da Libertação.
Jonas Abib nasceu em 1936 em Elias Fausto (SP). Além de sacerdote e fundador da Canção Nova, foi cantor, educador, comunicador e escritor. Deixou uma extensa rede de assistência social através da Fundação João Paulo II, mantenedora da Canção Nova, comunidade que tem unidades espalhadas pelo Brasil e pelo mundo.
“Monsenhor Jonas Abib, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, é reconhecido pela sua dedicação à evangelização, à educação cristã e à promoção do bem-estar. Essa homenagem não representa apenas um tributo à sua inestimável contribuição à sociedade, mas também uma forma de preservar e difundir seu legado de amor ao próximo e compromisso com a dignidade humana”, disse o prefeito em sua mensagem enviada à Câmara de Vereadores
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