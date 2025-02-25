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Igreja Católica

Papa Francisco nomeia padre do ES como bispo na Arquidiocese do Rio de Janeiro

Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos, é padre em Rio Novo do Sul; decisão do papa Francisco, que está hospitalizado em Roma, foi publicada nesta terça-feira (25)

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 15:51

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

25 fev 2025 às 15:51
Papa Francisco nomeia padre do ES como bispo na Arquidiocese do Rio de Janeiro
Padre Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos Crédito: Diocese de Cachoeiro
O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro, nomeou nesta terça-feira (25) três novos bispos auxiliares para a arquidiocese do Rio de Janeiro. Entre os escolhidos está o monsenhor Joselito Ramalho Nogueira, de 60 anos, padre da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Os outros dois nomeados são os padres Hiansen Vieira Franco, do clero de Guaxupé (MG), e José Maria Pereira, do clero de Petrópolis (RJ).
Joselito nasceu em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul. Atualmente, era pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul, e acumulava o cargo de vigário-geral da Diocese de Cachoeiro — um posto de representação dos demais padres no clero.
Em nota, o bispo auxiliar eleito, Joselito, agradeceu ao papa Francisco “por sua confiança” em nomeá-lo ao cargo, e falou da honra da nomeação. 
"Essa escolha não é apenas uma honra pessoal, mas um chamado ao serviço ainda mais dedicado à Igreja, povo de Deus. Que o Senhor me conceda a graça de corresponder com fidelidade a essa missão!"
Joselito Ramalho Nogueira - Bispo auxiliar eleito da Arquidiocese do Rio de Janeiro 
Declarou ser ‘eternamente grato’ à diocese de Cachoeiro de Itapemirim. “Foi nessa terra abençoada que aprendi a viver o Evangelho de forma concreta e palpável. Cada experiência, cada desafio, cada alegria compartilhada com os fiéis, com os bispos que passaram pela minha história, cada irmão no presbitério que ajudou a moldar a minha caminhada presbiteral”, disse.
E por fim, agradeceu ao cardeal dom Orani João Tempesta, chefe da Arquidiocese de São Sebastião no Rio de Janeiro, pela chancela do nome dele. 

O que significa um padre ser chamado de monsenhor

Segundo a Igreja Católica, "monsenhor" é um título eclesiástico de honra conferido pelo papa a sacerdotes por serviços prestados à Igreja ou pelo exercício de funções eclesiásticas de governo, ou de diplomacia.

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A história do padre capixaba nomeado bispo 

Segundo a diocese de Cachoeiro,  Joselito Ramalho Nogueira nasceu em Conceição de Muqui, distrito de Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo, no dia 10 de novembro de 1964. Ingressou no seminário Bom Pastor, da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para cursar a Filosofia, em fevereiro de 1987.
Depois, foi enviado pela diocese ao seminário São João Maria Vianney, localizado em Cariacica, a fim de cursar a Teologia, no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo, concluindo o curso em 1992.
Foi ordenado padre em 19 de Junho de 1993. Antes de seguir a carreira religiosa,  Joselito se formou em engenharia agrônoma  pela Universidade Federal de Viçosa (MG), tendo se graduado em julho de 1986.
Após a ordenação como padre assumiu, como administrador paroquial, a paróquia São José em Mimoso do Sul, em junho de 1993, tendo sido transferido em dezembro do mesmo ano para a paróquia Santíssima Trindade em Marataízes, onde permaneceu como pároco até janeiro de 1998 quando deixou a paróquia para estudar em Roma. Durante esse período, mesmo à distância, foi diretor da Rádio Diocesana, sediada em Cachoeiro. 
Em Roma, concluiu o mestrado em Teologia Dogmática no Instituto Santo Tomas de Aquino e mestrado em Teologia Espiritual no Teresianum, uma faculdade pontifical de teologia da Congregação dos Carmelitas Descalços em Roma.
Em 2001, após concluir o doutorado em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana, retornou ao Brasil assumindo como pároco a paróquia Nosso Senhor dos Passos e logo após a paróquia Nossa Senhora das Graças, ambas na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Desde 2023, atuava como pároco na paróquia Santo Antonio de Pádua em Rio Novo do Sul,  e vigário-geral da diocese.
Na diocese de Cachoeiro de Itapemirim foi coordenador diocesano de pastoral e foi membro dos diversos conselhos da diocese. Foi professor de Teologia no Instituto Interdiocesano de Filosofia e Teologia em Vitória e na Escola Diaconal Santo Estevão, em Cachoeiro de Itapemirim. De 2014 a 2024, esteve vinculado ao departamento de História do Centro Universitário São Camilo como professor.

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