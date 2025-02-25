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Em 2024

Banestes tem lucro de R$ 392 milhões e chega ao 11° ano de ganho recorde

Resultados apresentados nesta terça-feira (25) mostram que o crescimento em relação a 2023 foi de 5,9%

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 12:09

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

25 fev 2025 às 12:09
Banestes
Agência Banestes em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Banestes registrou, ao longo de 2024, lucro líquido de R$ 392 milhões. O resultado, divulgado nesta terça-feira (25), representa um crescimento de 5,9% em comparação com 2023. Esse foi o 11º ano consecutivo em que a instituição financeira atinge ganho recorde. No ano passado, por exemplo, o lucro registrado foi de R$ 371 milhões.
No quarto trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 133 milhões, representando um crescimento de 46,2% contra o trimestre anterior e de 48,3% em doze meses.
O banco capixaba informou que o desempenho anual teve como destaque o controle do custo da captação de recursos no mercado (-14,5%), o crescimento das receitas com operações de crédito (+12,6%) e a expansão das receitas de prestação de serviço (+4,9%). O resultado com operações de crédito somou R$ 459 milhões (+14,4% em doze meses). 
A carteira de crédito ampliada registrou saldo de R$ 14,7 bilhões, evolução de 15,3% em doze meses e de 5,3% contra a posição do trimestre anterior. No conceito comercial, a carteira atingiu saldo de R$ 11,8 bilhões, expansão de 23,4% em doze meses e de 6% contra o trimestre anterior.
Desse montante, 68,4% são operações com pessoas físicas e 31,6% com pessoas jurídicas. Da carteira de pessoa jurídica, 68% são concessões a micro, pequenas e médias empresas e 32% a grandes empresas.

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A linha de crédito rural também foi considerada destaque pelo banco, com crescimento de mais de 73% em relação à posição final de 2023. Além disso, em doze meses, o crescimento do crédito imobiliário foi de 30,4%, enquanto o do crédito consignado foi de 15,8%, alcançando os montantes de R$ 2,8 bilhões e de R$ 3,4 bilhões nas carteiras, respectivamente.
Outro destaque do banco é o crescimento do número de acionistas nos últimos anos. Segundo a instituição financeira, desde 2018, o número de acionistas do Banestes cresceu mais de 17 vezes. No fim do trimestre, foram registrados quase 46 mil acionistas na base da instituição. Desse total, 60% está presente no Sudeste, sendo 31% somente no estado de São Paulo.
O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, analisa que os resultados corroboram a solidez e a boa reputação da instituição.
“O Banestes é um banco sólido, que atua de forma segura na concessão de crédito e nos seus mais diversos produtos e serviços. Temos expandido todo o aparato tecnológico da instituição, mas é bem perceptível para os nossos clientes o quanto continuamos atuando de forma próxima e pessoal. O resultado alcançado é fruto do trabalho de uma equipe de excelência”, disse.
No quarto trimestre, a expansão das operações de crédito e o controle do custo de funding geraram um crescimento de 14,1% da margem financeira, em três meses, e de 2,8% na comparação em doze meses. No ano, a margem acumulou o montante de R$ 1,2 bilhão (+2,4% em 12 meses). Após a dedução dos custos e despesas operacionais, o resultado operacional do ano somou R$ 594 milhões, acréscimo de 1,0% na comparação com 2023.
“Temos direcionado nossas ações à adequação da política e dos processos de concessão de crédito neste novo cenário econômico, buscando maior qualidade e efetividade das garantias adquiridas nas novas concessões, e o aprimoramento dos processos de reestruturação de ativos e de recuperação de créditos”, destacou o diretor de Relações com Investidores e de Finanças, Silvio Brunoro Grillo.

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