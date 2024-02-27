Ao longo do ano de 2023, o Banestes (Banco do Estado do Espírito Santo) alcançou mais um lucro líquido considerado histórico, alcançando a cifra de R$ 371 milhões, um crescimento de 12,3% em comparação a 2022. Esse foi o décimo ano consecutivo em que a instituição financeira atinge ganho recorde. No ano passado, por exemplo, o lucro registrado foi de R$ 330 milhões.

As informações foram divulgadas na manhã desta terça-feira (27), durante apresentação de resultados do exercício de 2023. Segundo o banco, o que impulsionou o crescimento foram a evolução das operações de crédito, o controle do custo de captação de recursos e o resultado de seguros. No quarto trimestre, o lucro líquido registrado foi de R$ 90 milhões, crescimento de 25,6% em doze meses.

Agência Banestes em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Contribuíram para o resultado as rendas com operações de crédito, que acumularam o montante de R$ 1,5 bilhão — resultado 20,1% maior do que o apurado em 2022 — e das receitas com operações de títulos e valores mobiliários (TVM), que somaram R$ 3,5 bilhões — crescimento de 2,4% no ano. O resultado operacional atingiu R$ 589 milhões no ano, evolução de 7,4% em relação a 2022.

Para o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, o Banestes tem se destacado a partir de estratégias de equilíbrio financeiro, investimentos e expansão dos negócios.

Your browser does not support the audio element. Banestes tem lucro de R$ 371 milhões em 2023 e atinge décimo ganho recorde

"Mantemos uma sólida estrutura de capital, fator indispensável para suportar o financiamento da atividade produtiva e as necessidades dos clientes de forma eficiente e competitiva" José Amarildo Casagrande - Diretor-presidente do Banestes

“O comportamento histórico do nosso patrimônio e a melhoria contínua do retorno de nossos negócios evidenciam todo o esforço e a estratégia empregados para entregar uma rentabilidade adequada aos nossos acionistas, sempre agindo de forma prudente e respeitando as características dos cenários econômicos apresentados."

Crédito imobiliário cresce 365% em 5 anos

Na apresentação de resultados, o diretor de Relações com Investidores, Silvio Henrique Brunoro Grillo, informou que o crédito comercial oferecido pelo banco cresceu 20%, atingindo a marca de R$ 9,5 bilhões. Um dos destaques fica para a carteira imobiliária, que chegou a R$ 2,1 bilhões.

"Esse montante representa um forte crescimento, de quase 60% em relação à posição final de 2022 e a surpreendente marca de 365% na série histórica de cinco anos", detalha Grillo.

A carteira de crédito ampliada cresceu 8,3% em relação a 2022, encerrando o ano com saldo de R$ 12,8 bilhões. Grillo destaca ainda o resultado operacional de seguros conquistado pelo banco, que evoluiu 26,5% na comparação com 2022, chegando a R$ 140 milhões em 2023.

“A expansão da carteira de crédito e da carteira de TVM direcionou o crescimento das receitas e a intensidade do resultado conquistado, solidificando nosso objetivo de ampliar a lucratividade e o retorno, com resultados sustentáveis no curto, no médio e no longo prazos", diz Grillo.

Crescimento de acionistas

Somente nos últimos cinco anos, o número de acionistas do Banestes cresceu aproximadamente 17 vezes. No fim de 2023, foram registrados mais de 45 mil acionistas. Desse total, 60% está presente na Região Sudeste, sendo 31% somente no Estado de São Paulo.

O desempenho do Banestes se reflete em ganhos para a sociedade capixaba. Sob a forma de dividendos e juros sobre capital próprio, foram destinados ao acionista controlador, o Estado do Espírito Santo, a quantia de R$ 186 milhões em 2023, valor este aplicado conforme as prioridades de investimentos definidas no orçamento estadual.

Além disso, foram distribuídos à sociedade capixaba o valor de R$ 1,2 bilhão por meio de impostos e contribuições, remuneração de pessoal, distribuição de lucros e remuneração de capitais de terceiros. Esse valor representa um crescimento de 8,1% em comparação ao valor do mesmo período do ano anterior.

Pelas redes sociais, o governador Renato Casagrande também destacou o resultado alcançado pelo Banestes.