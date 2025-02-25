Previsão de chuva para mais de 30 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta de chuvas intensas para regiões do Espírito Santo. Com validade até a manhã de quarta-feira (26), o aviso é válido para mais de 30 cidades. São esperados volumes de até 30 milímetros por hora e ventos que podem alcançar 60 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante