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Previsão de chuva para mais de 30 cidades do ES; veja lista

Alerta meteorológico vale até quarta-feira (26) para municípios das regiões Sul e Caparaó e parte da Serrana e Grande Vitória

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2025 às 12:55
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um novo alerta  de chuvas intensas para regiões do Espírito Santo. Com validade até a manhã de quarta-feira (26), o aviso é válido para mais de 30 cidades. São esperados volumes de até 30 milímetros por hora e ventos que podem alcançar 60 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

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