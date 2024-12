Evento em Porto Rico

Quem é bispo do ES em missão da Igreja Católica no Caribe

Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, representa a Igreja Católica no ES no 6º Congresso Americano Missionário, no município de Ponce

2 min de leitura min de leitura

Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Cachoeiro de Itapemirim. (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

O bispo de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, dom Luiz Fernando Lisboa, está em Porto Rico, no Caribe, participando do 6º Congresso Americano Missionário (CAM6), realizado de 19 a 24 de novembro na cidade de Ponce, a segunda maior do país. O clérigo é o único bispo capixaba no evento.

Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, em Ponce, Porto Rico. (Divulgação/TripAdvisor)

Conforme apurado pela reportagem de A Gazeta, cerca de 60 brasileiros de diferentes regiões representam o país no evento, considerado de grande relevância para a Igreja Católica na América.

Dom Luiz, bispo de Cachoeiro, é o terceiro da esquerda para a direita na foto. (Diocese de Cachoeiro)

Segundo a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o CAM6 tem como tema “Evangelizadores com Espírito até os confins do mundo” e lema “América, na força do Espírito, testemunhas de Cristo”. O objetivo é fortalecer a missão da Igreja com um “novo vigor”, caminhando na escuta do Espírito para testemunhar a fé em Jesus Cristo na realidade dos povos e até os confins da terra.

O evento começou nessa terça-feira (19) com uma missa de abertura pela manhã, seguida por conferências. De acordo com a Igreja Católica, o CAM6 inclui noites culturais, reflexões em grupo e ações missionárias em comunidades, encerrando com a chamada “Missa de Envio” em 24 de novembro.

Quem é o único representante do ES em missão da Igreja Católica no Caribe

Foto do alto mostra diversas pessoas no evento da Igreja Católica em Porto Rico. (Diocese de Cachoeiro )

A Diocese de Cachoeiro informou que o congresso busca aprofundar o papel missionário da Igreja Católica e incentivar ações pastorais voltadas às necessidades das comunidades no continente. De acordo com a diocese, a programação contempla palestras, oficinas, testemunhos, celebrações e visitas missionárias, promovendo a troca de experiências, a cooperação e o fortalecimento da fé em diferentes contextos culturais.

Para A Gazeta, dom Luiz Fernando Lisboa afirmou que sua presença representando a Igreja Católica do Espírito Santo no evento internacional é uma oportunidade de troca cultural e de experiências com outros povos.

É uma oportunidade de compartilhar a riqueza cultural e religiosa do Brasil, além de aprender com as experiências missionárias de outros povos Dom Luiz Fernando Lisboa • Bispo de Cachoeiro de Itapemirim

Igreja Católica em Porto Rico

A Igreja Católica de Porto Rico, anfitriã do evento, enfrenta desafios que refletem as dificuldades econômicas e sociais do país, agravadas por crises recentes, como a recuperação dos furacões e a pandemia de Covid-19. Segundo fontes da igreja no Brasil, apesar de ainda representar uma parcela significativa da população, o engajamento dos fiéis tem diminuído nos últimos anos devido à emigração para os Estados Unidos e às dificuldades econômicas.

Porto Rico possui 9.104 quilômetros quadrados, com espanhol e inglês como línguas oficiais. A população atual é de 3.655.800 habitantes, dos quais 2.303.154 são católicos, ou 63% da população, conforme dados da Santa Sé, que é cúpula do governo da Igreja Católica, no Vaticano.

Correção O título desta matéria informava que Dom Luiz era o único representante do ES na Missão em Porto Rico. Entretanto, o Estado também possui uma mulher enviada ao 6º Congresso Americano Missionário. A informação foi corrigida.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta