Bispo de Cachoeiro de Itapemirim está nos Estados Unidos; veja motivo

Dom Luiz Fernando Lisboa Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Dom Luiz chegou aos Estados Unidos no sábado (7) e celebrou missa no domingo (8) para cerca de 800 brasileiros em Orlando. À frente da Pastoral dos Brasileiros no Exterior (PBE), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ele disse à reportagem de A Gazeta que o objetivo é aproximar a Igreja dos emigrados brasileiros.

Dom Luiz nos Estados Unidos após uma missa Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Ainda no domingo (8), o bispo celebrou missa para centenas de brasileiros na comunidade de São Vicente, em Margate. Na segunda-feira (9), encontrou-se com membros do clero local. Na terça, foi a Boston, Massachusetts, onde almoçou com padres e religiosos e celebrou missa na Paróquia Santo Antônio.

Nesta quarta-feira (11), inicia atividades no Consulado Brasileiro e visita o Centro Pastoral em Braintree. Ainda em Massachusetts, participará de eventos com universitários e celebrará missa no condado de Middlesex. A missão inclui visitas a Miami e Washington até domingo (15).

No sábado (14), dom Luiz celebrará uma missa transmitida ao Brasil pela TV Aparecida e TV Evangelizar.

Dom Luiz foi bispo na África

Antes de assumir como bispo de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa era bispo da diocese de Pemba, em Moçambique, na África . A diocese de Cachoeiro estava sem bispo desde 7 de novembro de 2018, quando dom Dario Campos foi nomeado arcebispo de Vitória. Nesse período, o padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé atuou como administrador diocesano, liderando a diocese do Sul do Espírito Santo.

Dom Luiz Fernando Lisboa Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Posse de dom Luiz Fernando Lisboa em Cachoeiro Crédito: André Fachetti

Dom Luiz Fernando Lisboa nasceu em Marques de Valença (RJ), no dia 23 de dezembro de 1955. Ele é o nono de doze filhos do casal Francisco Lopes Pereira Lisboa e Benedita de Oliveira Pereira, ambos falecidos. Com nove anos de idade mudou-se, com a sua família, para Osasco (SP), onde passou parte de sua infância, adolescência e juventude.

Em agosto de 1975, aos 19 anos, ingressou no seminário São Gabriel da congregação da Paixão de Jesus Cristo (missionários Passionistas), em Osasco (SP); fez seu noviciado em São Carlos (SP); cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Curitiba (UCP naquela época); estudou Teologia no Instituto Teológico São Paulo (ITESP). Foi ordenado sacerdote em 10 de dezembro de 1983.

Ele possui duas especializações (Liturgia e Missiologia) na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (atual PUC SP) e mestrado em Teologia Pastoral pela PUC Curitiba, onde também foi um dos coordenadores do Curso de especialização em Missiologia.

Exerceu várias tarefas na congregação dos Passionistas e nas dioceses por onde passou, entre as quais: formador em várias etapas da formação, vigário, pároco, conselheiro provincial, coordenador de formação; coordenador da área de missão, diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Osasco, membro do Conselho de Direitos Humanos de SP e assessor no Curso de Teologia.

No início do ano de 2001, foi como missionário Ad Gentes para a diocese de Pemba, Moçambique, onde trabalhou por oito anos; retornou ao Brasil e trabalhou por quatro anos como pároco na paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo, na Arquidiocese de Curitiba (PR).

Dom Luiz Fernando Lisboa Crédito: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim