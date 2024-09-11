Bispo de Cachoeiro de Itapemirim está nos Estados Unidos; veja motivo

Nomeado bispo da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, em 2021, pelo papa Francisco, dom Luiz Fernando Lisboa está na Flórida, nos Estados Unidos (EUA). Conhecido por sua atuação próxima à Doutrina Social da Igreja Católica, o religioso é um defensor das minorias e foi ao país norte-americano em missão internacional com brasileiros católicos que vivem no país. A Doutrina Social é definida pela Igreja como o "anúncio de fé realizado pelo magistério diante das questões sociais".
Dom Luiz chegou aos Estados Unidos no sábado (7) e celebrou missa no domingo (8) para cerca de 800 brasileiros em Orlando. À frente da Pastoral dos Brasileiros no Exterior (PBE), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), ele disse à reportagem de A Gazeta que o objetivo é aproximar a Igreja dos emigrados brasileiros.
Ainda no domingo (8), o bispo celebrou missa para centenas de brasileiros na comunidade de São Vicente, em Margate. Na segunda-feira (9), encontrou-se com membros do clero local. Na terça, foi a Boston, Massachusetts, onde almoçou com padres e religiosos e celebrou missa na Paróquia Santo Antônio.
Nesta quarta-feira (11), inicia atividades no Consulado Brasileiro e visita o Centro Pastoral em Braintree. Ainda em Massachusetts, participará de eventos com universitários e celebrará missa no condado de Middlesex. A missão inclui visitas a Miami e Washington até domingo (15).
No sábado (14), dom Luiz celebrará uma missa transmitida ao Brasil pela TV Aparecida e TV Evangelizar.
Dom Luiz foi bispo na África
Antes de assumir como bispo de Cachoeiro de Itapemirim, dom Luiz Fernando Lisboa era bispo da diocese de Pemba, em Moçambique, na África. A diocese de Cachoeiro estava sem bispo desde 7 de novembro de 2018, quando dom Dario Campos foi nomeado arcebispo de Vitória. Nesse período, o padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé atuou como administrador diocesano, liderando a diocese do Sul do Espírito Santo.
Dom Luiz foi nomeado bispo de Cachoeiro em 11 de fevereiro de 2020. Na ocasião, o papa Francisco concedeu a ele o título de arcebispo, uma honraria dada ao clérigo para dirigir a diocese capixaba. Tomou posse no dia 20 de março daquele ano - no auge da pandemia de Covid-19 - em uma cerimônia que contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
Dom Luiz Fernando Lisboa nasceu em Marques de Valença (RJ), no dia 23 de dezembro de 1955. Ele é o nono de doze filhos do casal Francisco Lopes Pereira Lisboa e Benedita de Oliveira Pereira, ambos falecidos. Com nove anos de idade mudou-se, com a sua família, para Osasco (SP), onde passou parte de sua infância, adolescência e juventude.
Em agosto de 1975, aos 19 anos, ingressou no seminário São Gabriel da congregação da Paixão de Jesus Cristo (missionários Passionistas), em Osasco (SP); fez seu noviciado em São Carlos (SP); cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Curitiba (UCP naquela época); estudou Teologia no Instituto Teológico São Paulo (ITESP). Foi ordenado sacerdote em 10 de dezembro de 1983.
Ele possui duas especializações (Liturgia e Missiologia) na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (atual PUC SP) e mestrado em Teologia Pastoral pela PUC Curitiba, onde também foi um dos coordenadores do Curso de especialização em Missiologia.
Exerceu várias tarefas na congregação dos Passionistas e nas dioceses por onde passou, entre as quais: formador em várias etapas da formação, vigário, pároco, conselheiro provincial, coordenador de formação; coordenador da área de missão, diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Osasco, membro do Conselho de Direitos Humanos de SP e assessor no Curso de Teologia.
No início do ano de 2001, foi como missionário Ad Gentes para a diocese de Pemba, Moçambique, onde trabalhou por oito anos; retornou ao Brasil e trabalhou por quatro anos como pároco na paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo, na Arquidiocese de Curitiba (PR).
Em 12 de junho de 2013, o Papa Francisco o nomeou como bispo de Pemba, em Moçambique (África). Sua posse se deu dois meses depois, em 14 de setembro, com celebração na Universidade Católica de Pemba. A cerimônia contou com a presença do presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, de arcebispos, bispos, padres e leigos da região e do Brasil. Na Conferência Episcopal de Moçambique exerceu o serviço de secretário-geral e coordenador do Departamento Social.