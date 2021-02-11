Nomeado pelo papa, novo bispo de Cachoeiro vem da África

Dom Luiz Fernando Lisboa Crédito: Divulgação/Arquidiocese de Vitória

O Papa Francisco nomeou, nesta quinta-feira (11), o novo bispo para a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Dom Luiz Fernando Lisboa vem da África. Ele é o atual bispo de Pemba, em Moçambique, e também recebeu a dignidade de arcebispo.

Cachoeiro estava sem bispo desde 7 de novembro de 2018, quando Dom Dario Campos foi nomeado Arcebispo de Vitória . Desde então, o padre Walter Luiz Barbiero Milaneze Altoé, administrador diocesano, estava à frente da diocese no município.

Novo bispo da Diocese de Cachoeiro Crédito: Divulgação/CNBB

CURRÍCULO E TRAJETÓRIA ECLESIAL

Dom Luiz Fernando Lisboa nasceu em Marques de Valença (RJ), no dia 23 de dezembro de 1955. Ele é o nono de doze filhos do casal Francisco Lopes Pereira Lisboa e Benedita de Oliveira Pereira, ambos falecidos. Com nove anos de idade mudou-se, com a sua família, para Osasco (SP), onde passou parte de sua infância, adolescência e juventude.

Em agosto de 1975, aos 19 anos, ingressou no seminário São Gabriel da congregação da Paixão de Jesus Cristo (missionários Passionistas), em Osasco (SP); fez seu noviciado em São Carlos (SP); cursou Filosofia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Curitiba (UCP naquela época); estudou Teologia no Instituto Teológico São Paulo (ITESP). Foi ordenado sacerdote em 10 de dezembro de 1983.

Ele possui duas especializações (Liturgia e Missiologia) na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (atual PUC SP) e mestrado em Teologia Pastoral pela PUC Curitiba, onde também foi um dos coordenadores do Curso de especialização em Missiologia.

Exerceu várias tarefas na congregação dos Passionistas e nas dioceses por onde passou, entre as quais: formador em várias etapas da formação, vigário, pároco, conselheiro provincial, coordenador de formação; coordenador da área de missão, diretor do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Osasco, membro do Conselho de Direitos Humanos de SP e assessor no Curso de Teologia.

Papa Francisco nomeia novo bispo para Cachoeiro Crédito: Divulgação

No início do ano de 2001, foi como missionário Ad Gentes para a diocese de Pemba, Moçambique, onde trabalhou por oito anos; retornou ao Brasil e trabalhou por quatro anos como pároco na paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo, na Arquidiocese de Curitiba (PR).

Em 12 de junho de 2013, o Papa Francisco o nomeou como Bispo de Pemba. Sua posse se deu dois meses depois, em 14 de setembro, com celebração na Universidade Católica de Pemba. A cerimônia contou com a presença do presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, de arcebispos, bispos, padres e leigos da região e do Brasil. Na Conferência Episcopal de Moçambique exerceu o serviço de secretário-geral e coordenador do Departamento Social.