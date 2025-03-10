Moradores registram temporal com queda de granizo e ventania em Guaçuí

Segundo a Defesa Civil Municipal, houve queda de galhos de árvores nas estradas, e uma árvore grande caiu sobre uma casa e sobre a fiação elétrica no bairro Ama Norte. A EDP foi acionada pela Defesa Civil e já solucionou o problema. Já no Centro, uma empresa teve parte do telhado de zinco arrancado, com dez telhas quebradas.