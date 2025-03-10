Moradores registram temporal com queda de granizo e ventania em Guaçuí

Um temporal com ventania e granizo atingiu a cidade de Guaçuí, localizada na região do Caparaó capixaba, na tarde desta segunda-feira (10). Vídeos feitos por moradores mostram o momento em que as pedras de granizo atingem diversos carros estacionados na rua, fazendo com que o alarme de um deles disparasse. Outras imagens mostram o gelo caindo sobre casas e veículos e, depois, cobrindo o chão.
Segundo a Defesa Civil Municipal, houve queda de galhos de árvores nas estradas, e uma árvore grande caiu sobre uma casa e sobre a fiação elétrica no bairro Ama Norte. A EDP foi acionada pela Defesa Civil e já solucionou o problema. Já no Centro, uma empresa teve parte do telhado de zinco arrancado, com dez telhas quebradas.
Apesar dos danos, ninguém ficou ferido e ainda não há registros de desalojados. Após o temporal, um arco-íris foi registrado no Monumento ao Cristo Redentor, ponto turístico da cidade de Guaçuí.