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Moradores registram temporal com queda de granizo e ventania em Guaçuí

Vídeos mostram o momento em que as pedras de gelo atingem casas e veículos, chegando até a disparar o alarme de um carro estava na rua

Publicado em 10 de Março de 2025 às 17:38

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

10 mar 2025 às 17:38
Um temporal com ventania e granizo atingiu a cidade de Guaçuí, localizada na região do Caparaó capixaba, na tarde desta segunda-feira (10). Vídeos feitos por moradores mostram o momento em que as pedras de granizo atingem diversos carros estacionados na rua, fazendo com que o alarme de um deles disparasse. Outras imagens mostram o gelo caindo sobre casas e veículos e, depois, cobrindo o chão.
Temporal com chuva de granizo atinge Guaçuí
O temporal foi de forte intensidade e veio acompanhado de granizo e ventania em Guaçuí Crédito: Leitor/AGazeta
Segundo a Defesa Civil Municipal, houve queda de galhos de árvores nas estradas, e uma árvore grande caiu sobre uma casa e sobre a fiação elétrica no bairro Ama Norte. A EDP foi acionada pela Defesa Civil e já solucionou o problema. Já no Centro, uma empresa teve parte do telhado de zinco arrancado, com dez telhas quebradas.
Chuvas causaram transtornos em Guaçuí
Chuvas causaram transtornos em Guaçuí Crédito: Defesa Civil Municipal
Apesar dos danos, ninguém ficou ferido e ainda não há registros de desalojados. Após o temporal, um arco-íris foi registrado no Monumento ao Cristo Redentor, ponto turístico da cidade de Guaçuí.
Após o temporal, arco-íris foi registrado em ponto turístico da cidade
Arco-íris foi registrado em ponto turístico de Guaçuí, no Caparaó capixaba Crédito: Roberto Martins

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