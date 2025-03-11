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Defesa Civil emite alerta para tempestades, vendaval e granizo no ES

Aviso é válido até a próxima quinta-feira (13) e abrange as regiões Sul, Serrana, Caparaó e parte da Região Metropolitana do Estado

Publicado em 11 de Março de 2025 às 15:49

Publicado em 

11 mar 2025 às 15:49
ES recebe alerta de chuvas entre terça-feira (11), quarta-feira (12) e quinta-feira (13)
ES recebe alerta de chuvas entre terça-feira (11), quarta-feira (12) e quinta-feira (13) Crédito: Defesa Civil do Estado
Um alerta emitido pela Defesa Civil do Espírito Santo nesta terça-feira (11) aponta o risco de tempestade com vendaval, raios e granizo, até a próxima quinta-feira (13). Entre as possíveis áreas afetadas, estão as regiões Sul, Serrana, o Caparaó capixaba e parte da Região Metropolitana da Grande Vitória. 
Segundo a previsão, existe probabilidade de até 80% de chuvas fortes, com acumulados podendo chegar a 30 mm nas regiões do Caparaó e Sul do Estado pelos próximos três dias. Na região Serrana, Grande Vitória e litoral Norte, as chuvas serão mais moderadas, com probabilidades de até 70% e acumulados entre 2 e 10 mm. Já no Noroeste, há chances para chuvas fracas de até 2 mm. 
Devido ao alerta, um aviso meteorológico foi enviado para a população da Região Sul por meio de SMS no início da tarde de terça-feira (11) sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra. Interessados em se cadastrar devem enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP de interesse. 
Defesa Civil enviou alerta meteorológico por SMS
Defesa Civil enviou alerta meteorológico por SMS para moradores do Sul do ES Crédito: A Gazeta
Segundo a Defesa Civil, os moradores das regiões sob o alerta devem ficar atentos e adotar providências caso percebam cenários de risco. Uma tempestade com vendaval e granizo já atingiu a cidade de Guaçuí, na região do Caparaó, na tarde de segunda-feira (10).

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