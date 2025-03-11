Semana deve ser de calorão na Grande Vitória e máxima no ES pode chegar a 39 °C

A semana deve ser de tempo aberto e calorão em quase todo o Espírito Santo, que pode registrar temperatura máxima de até 39 ºC nos próximos dias. Algumas partes do Estado podem registrar chuva, sobretudo entre a madrugada e a manhã. Não deve chover na Grande Vitória, ao menos até a próxima sexta-feira (14).
A previsão do tempo dia a dia:
- Terça-feira (11): poucas nuvens e calor em quase todo o Estado. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em pontos isolados das regiões Sul e Serrana. Na Grande Vitória, a máxima pode chegar a 33ºC. No Sul do Estado, a máxima prevista é de 36 ºC
- Quarta-feira (12): A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e manhã no litoral norte do Espírito Santo. Há também previsão de chuva nas regiões Sul e Serrana. Na região Noroeste, a máxima prevista é de 34 ºC, no Sul, 37 ºC
- Quinta-feira (13): A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e manhã no litoral norte do Espírito Santo. Na Grande Vitória, a máxima pode chegar a 35 ºC. No Sul do Estado, 39 ºC
- Sexta-feira (14): A previsão é que o Estado tenha um dia de poucas nuvens e calor. A partir da tarde, áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em trechos das regiões Sul e Serrana, próximas ao Caparaó. Ao longo da noite, tempestades isoladas avançam pelas demais áreas da Região Sul.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o panorama de tempo aberto e calorão é causado por um sistema de alta pressão. A pressão atmosférica é um dos fatores que determinam as condições do tempo. A alta pressão é identificada como áreas que estão com céu azul ou com poucas nuvens, com menor umidade no ar, com tempo seco, sem chuva.
Semana deve ser de calorão na Grande Vitória e máxima no ES pode chegar a 39 ºC