Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Inmet emite alerta de chuva intensa para 20 cidades do ES

Há também previsão de ventos fortes, que podem atingir 60 km/h; veja lista de municípios sob alerta

Publicado em 11 de Março de 2025 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2025 às 12:29

Atualização

11/03/2025 - 5:33
Após a publicação, a Defesa Civil emitiu um alerta incluindo mais regiões capixabas e também a possibilidade de granizo e desastres naturais como enchentes e deslizamento de terra. Veja aqui mais detalhes atualizados sobre o tempo no Estado
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para 20 cidades capixabas, válido até quarta-feira (12). O aviso indica que pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivacqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Castelo
  7. Conceição do Castelo
  8. Divino de São Lourenço
  9. Dores do Rio Preto
  10. Guaçuí
  11. Ibatiba
  12. Ibitirama
  13. Irupi
  14. Iúna
  15. Jerônimo Monteiro
  16. Mimoso do Sul
  17. Muniz Freire
  18. Muqui
  19. Presidente Kennedy
  20. São José do Calçado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados