Inmet emite alerta de chuva intensa para 20 cidades do ES

Atualização
11/03/2025 - 5:33
Após a publicação, a Defesa Civil emitiu um alerta incluindo mais regiões capixabas e também a possibilidade de granizo e desastres naturais como enchentes e deslizamento de terra. Veja aqui mais detalhes atualizados sobre o tempo no Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para 20 cidades capixabas, válido até quarta-feira (12). O aviso indica que pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50mm/dia e os ventos podem atingir 60 km/h. [Veja aqui como se mede a chuva]
CIDADES SOB ALERTA
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado