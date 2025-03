Caso Carla Gobbi

'Pedaço meu indo embora', diz pai de vendedora morta após ataque na Glória

Ele também pediu por mais segurança na região onde a filha trabalhava e disse que espera que ninguém passe por uma situação como essa

3 min de leitura min de leitura

“É um pedaço meu indo embora”, desabafou Carlos Fabrete, pai da jovem Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morta a facadas por um homem enquanto trabalhava no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha. O corpo da vendedora foi velado em uma igreja no bairro Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (12).

Carla teve a vida interrompida por Wenderson Rodrigues de Souza, que invadiu o estabelecimento e lhe deu vários golpes de faca, na tarde de segunda-feira (10). Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no dia seguinte. “A dor que eu estou sentindo, eu jamais queria ver um pai ou mãe sentir. Estou muito arrasado”, declarou Carlos, em entrevista à TV Gazeta durante o velório.

Carla é de São Gabriel da Palha e deixou a cidade há 11 anos, quando foi para a Grande Vitória na tentativa de ter uma vida melhor. A vendedora era uma pessoa querida entre os colegas. “A Carla era muito boa, todo mundo gostava dela. A vida dela foi trabalhar”, detalhou o pai.

Carlos também se preocupa com outras pessoas que trabalham na Glória, onde o crime ocorreu. “Muitas mulheres trabalham lá, por isso peço por mais segurança. O mundo que vivemos está difícil demais.”

Carla deixa o marido e uma filha de dois anos e quatro meses. O sepultamento está marcado para 12h30 desta quarta-feira (12) no Cemitério Santa Cecília, no Centro de São Gabriel.

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja. (Reprodução redes sociais)

Sonho de viajar de avião

A cunhada de Carla, Eloísa Gomes Techio, contou que a vendedora tinha sonhos para realizar. Um deles era uma viagem de avião, que estava com passagens compradas e ocorreria em setembro. Outro plano era ter mais um filho — ela já tinha uma de dois anos e quatro meses.

“Quem a conhecia sabia que ela tinha planos, sonhos e projetos. Um deles era uma viagem marcada para setembro, era o sonho dela viajar de avião. Ela ia dar outro irmãozinho ou irmãzinha para a minha sobrinha. Ele impediu ela de ver a filha crescer”, contou.

Internado sob escolta

Wenderson está internado sob escolta no hospital pois se feriu com a faca utilizada no crime contra a vendedora. Ele foi detido pela guarda a cerca de 500 metros do comércio onde golpeou a mulher, logo após o ataque.

A vendedora trabalhava no centro comercial quando foi esfaqueada diversas vezes. Apenas ela e o suspeito estavam na loja no momento do ataque. Ele é conhecido na região por vender doces vestido de super-herói. A motivação do crime ainda é desconhecida visto que, segundo as investigações preliminares da polícia, não havia qualquer relação entre os dois.

Lojistas do entorno contaram à reportagem da TV Gazeta que escutaram os gritos de Carla, mas em um primeiro momento acharam ser um assalto. Só após ouvirem pedidos de socorro e virem o homem sair coberto de sangue é que perceberam a situação.

Câmera mostra suspeito na loja

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima e segura um cachorrinho da raça pinscher. Em seguida, ele segue para os fundos do estabelecimento com a funcionária. Nesse momento ele desferiu as facadas, segundo a Guarda Municipal.

O vídeo ainda registra quando o homem sai caminhando calmamente após o esfaqueamento. Do lado de fora, outra mulher, aos gritos, pede socorro desesperada ao ver a cena.

Ao sair da loja, ele seguiu com a faca usada no crime. A ajuda à funcionária veio de comerciantes do entorno, assim que perceberam os chamados por ajuda. Dois homens e uma mulher foram até o local. Lá, eles viram a jovem ensanguentada no chão e acionaram o socorro.

*Com informações de Enzo Teixeira, repórter da TV Gazeta Noroeste

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta