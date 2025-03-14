Homem que esfaqueou vendedora dentro de loja na Glória. Crédito: Reprodução | Câmera de segurança

Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, que esfaqueou e matou a vendedora Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos , na última segunda-feira (10), na Glória, em Vila Velha, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (14) e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria da Justiça.

Ele estava internado sob escolta policial havia quatro dias no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, após se ferir com a mesma faca que usou para golpear a vendedora. Wenderson foi preso em uma rua atrás da loja no Polo Moda da Glória, na cidade canela-verde, onde o crime aconteceu e chocou lojistas, consumidores, além de comover e repercutir em São Gabriel da Palha, onde a jovem foi sepultada

Vendedor de doces

O homem é conhecido na região por vender doces vestido com roupa de super-herói. Nas redes sociais, Wenderson se apresenta como técnico em Enfermagem, animador de eventos, fotógrafo e poeta. Em outro perfil, ele se descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo, e também coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal. Ele dizia que essas vendas o ajudavam custear os estudos na área da saúde.

As investigações apontaram que Clara foi escolhida de forma aleatória. Isso porque a vítima e Wanderson não tinham tido nenhum contato antes do crime. Na segunda-feira (12), pouco antes de entrar no comércio onde a funcionária da loja de eletrônicos trabalhava, Wenderson chegou a mostrar a faca para funcionários de outro estabelecimento na Glória.

Your browser does not support the audio element. Homem que esfaqueou e matou mulher na Glória recebe alta e vai para presídio

Uma vida melhor

Carla levou facadas em várias partes do corpo e chegou a realizar três cirurgias, mas morreu na madrugada de terça-feira (11) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. A mulher, que era natural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, morava há 10 anos na Grande Vitória. A família contou a reportagem da TV Gazeta que ela veio em busca de uma vida melhor.

A família está inconsolada e disse, em entrevista a TV Gazeta, que o homem interrompeu vários sonhos. Um deles era viajar de avião, que iria se realizar em setembro. A jovem deixou um marido, uma filha de dois anos e o sonho de ter mais um filho.

Ela ia dar outro irmãozinho ou irmãzinha para a minha sobrinha. Ele impediu ela de ver a filha crescer Eloísa Gomes Techio - Cunhada de Carla

Carlos Fabrete, o pai de Carla, pediu justiça e também mais segurança no local onde a filha trabalhava, porque ele não quer que um crime como esse se repita. Para ele, vai ficar a memória de uma filha querida e muito trabalhadora.

Câmera mostra suspeito na loja

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito se passa por cliente e sai da loja após o crime. As imagens mostram ele rindo enquanto mostra o celular para a vítima na tarde de segunda-feira (10) e segura um cachorrinho da raça pinscher.