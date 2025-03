Em Vila Velha

Homem que atacou vendedora na Glória foi a outra loja antes e mostrou faca

Wenderson Rodrigues era conhecido na região, por isso, no momento acharam que se tratava de uma brincadeira; horas depois, ele esfaqueou Carla Gobbi Fabrete

Felipe Sena Repórter

O homem de 30 anos que esfaqueou e matou Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, passou por outras lojas no Polo de Moda Glória, em Vila Velha, horas antes de atacar a vendedora na tarde de segunda-feira (10). Segundo uma comerciante que conversou com a TV Gazeta, Wenderson Rodrigues chegou a mostrar a faca em um desses estabelecimentos, mas, como ele era conhecido na região, a pessoa que estava no local achou que se tratava de uma brincadeira.

Imagens de videomonitoramento (veja acima) também flagraram a passagem dele por uma loja horas antes do ataque. No vídeo, ele entra no estabelecimento e passa por um balcão, onde também está uma mulher. Wenderson passa por ela que, por sua vez, vai até a porta. Antes de sair, ela ainda olha para trás, na direção dele.

Um tempo depois, ele e uma vendedora também caminham até a porta. O suspeito aparenta olhar para os produtos, enquanto a mulher vai em direção à parte mais interna da loja. Antes que ele saia, os dois ainda parecem conversar e ela aponta na direção da porta.

Homem achou que faca era uma brincadeira

Em entrevista à TV Gazeta, uma outra comerciante disse que o suspeito passou por uma loja onde um senhor de idade trabalhava sozinho e Wenderson chegou a mostrar uma faca pra ele. Como o suspeito era conhecido na região por vender doces fantasiado de super-herói, o homem pensou que se tratava de uma brincadeira.

O senhor reconheceu ele e disse: 'Guarda isso aí, rapaz', achando que era uma brincadeira Sabrina • Comerciante do Polo de Moda Glória

Além do luto pela morte de Carla, Sabrina também disse sentir medo. "Poderia ter sido qualquer um de nós, porque foi uma vítima aleatória. Ele entrou em outros estabelecimentos e queria uma vítima", disse.

Quem é o criminoso

Nas redes sociais, Wenderson se apresenta como técnico em Enfermagem, animador de eventos, fotógrafo e poeta. Em outro perfil, ele se descreve como bicampeão estadual de fisiculturismo e coach de emagrecimento e desenvolvimento pessoal. No bairro Glória, ele ficou conhecido por vender doces fantasiado de super-herói. Ele dizia que essas vendas o ajudavam custear seus estudos na área da Saúde.

Wenderson já deu diversas entrevistas contando uma trajetória de altos e baixos. Em 2016, ele participou de uma competição de fisiculturismo, mas, frustrado por não vencer, mergulhou no abuso de álcool e drogas. Em meio a essa fase conturbada, tentou assaltar um carro, foi espancado por populares e passou três meses preso. Na cadeia, afirmou ter se convertido ao cristianismo e decidido mudar de vida.

Wenderson era conhecido por se vestir de super-herói para vender doces. (Redes Sociais)

Ao sair da prisão, passou a vender doces na ruas de Vitória e Vila Velha como forma de arcar com os custos do curso de técnico em Enfermagem. Em entrevistas concedidas anos antes do crime, o homem relatava sua mudança e demonstrava otimismo sobre o futuro. Nas redes sociais, ele compartilhava imagens com frases motivacionais.

Wenderson também já teve, contra ele, um pedido de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. O caso, porém, foi arquivado ano passado, segundo texto da decisão judicial, por "ausência de manifestação da requerente".

O ataque na loja

Conforme boletim de ocorrência da Guarda Municipal de Vila Velha, na tarde de segunda-feira (10) Wenderson entrou em uma loja de eletrônicos no Polo de Moda da Glória e foi flagrado por câmeras de segurança interagindo com a vendedora de 25 anos. Em um determinado momento, ele a conduziu para os fundos do estabelecimento e a esfaqueou no pescoço.

Carla Gobbi Fabrete, de 25 anos, morreu após ser esfaqueada dentro de loja. (Redes Sociais)

A vítima foi encontrada coberta de sangue por outros lojistas, que rapidamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192). Socorristas a levaram ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Ela chegou a passar por cirurgias, mas não resistiu.

Preso a poucos metros do local do crime

Ainda de acordo com o registro da GMVV, após o crime Wenderson fugiu para uma rua próxima. Quando foi encontrado por agentes da Guarda, ele estava se ferindo com a mesma faca usada no crime.

O suspeito foi levado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias para atendimento médico, onde permanece sob escolta policial. Consta no boletim que, durante o atendimento, ele apresentou comportamento agressivo e tentou remover os curativos, sendo necessário o uso de algemas.

Autuado

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permanecia sob escolta hospitalar, aguardando alta para ser encaminhado ao presídio.

