ArcelorMittal anuncia mudança na presidência da empresa no Brasil

A ArcelorMittal Brasil anunciou, nesta sexta-feira (7), mudanças no comando dos negócios no país. A partir do dia 1° de abril, quem assume a presidência da empresa é Jorge Oliveira, atual CEO da ArcelorMittal
Aços Planos Latam, responsável, por exemplo, pela unidade de Tubarão, no Espírito Santo
. Oliveira comanda também negócios nas unidades no Ceará, Santa Catarina e Minas Gerais.
Além da presidência da subsidiária brasileira da ArcelorMittal, Oliveira vai manter a sua atual posição como CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam. Quem deixa a presidência é Jefferson De Paula, que está há 34 anos na companhia.
A alteração no comando da maior produtora de aço do país já vem acontecendo desde junho do ano passado e ocorre em virtude do processo de aposentadoria de Jefferson De Paula. Segundo a Arcelor, a mudança não altera o programa estratégico de investimentos, o maior do setor no Brasil, de cerca de R$ 25 bilhões até 2028.
A partir de abril, Jefferson De Paula passa a integrar os Conselhos de Administração da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Argentina (Acindar). Já o executivo Everton Negresiolo será o novo CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração Latam e vice-presidente da operação brasileira.
“Estamos em um momento muito significativo para a ArcelorMittal Brasil, que se consolidou como a maior produtora de aço no país. Esse legado será mantido, incluindo nosso plano de investimentos, as entregas previstas e a cultura de segurança, sustentabilidade, inovação e integridade que estabelecemos como uma marca da nossa organização”, destaca Jefferson De Paula.
“Jefferson é uma liderança de referência no grupo e estará nos conselhos da ArcelorMittal Argentina e da ArcelorMittal Brasil. Não há dúvida de que as nossas operações no Brasil continuarão a prosperar, crescendo ainda mais sobre as fundações que ele construiu e soube manter. Estamos satisfeitos em poder contar com nossos líderes Jorge e Everton como sucessores”, afirmou o presidente executivo do grupo, Lakshmi Mittal
Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029.
A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um laminador de tiras a frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.