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Troca no comando

ArcelorMittal anuncia mudança na presidência da empresa no Brasil

Atual comandante do setor de Aços Planos, que inclui a unidade de Tubarão no Espírito Santo, Jorge Oliveira assumirá a presidência nacional

Publicado em 07 de Março de 2025 às 19:08

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

07 mar 2025 às 19:08
Summit 2023
Jorge Oliveira também vai manter a atual posição como CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam Crédito: Carlos Alberto Silva
A ArcelorMittal Brasil anunciou, nesta sexta-feira (7), mudanças no comando dos negócios no país. A partir do dia 1° de abril, quem assume a presidência da empresa é Jorge Oliveira, atual CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam, responsável, por exemplo, pela unidade de Tubarão, no Espírito Santo. Oliveira comanda também negócios nas unidades no Ceará, Santa Catarina e Minas Gerais. 
Além da presidência da subsidiária brasileira da ArcelorMittal, Oliveira vai manter a sua atual posição como CEO da ArcelorMittal Aços Planos Latam. Quem deixa a presidência é Jefferson De Paula, que está há 34 anos na companhia.
A alteração no comando da maior produtora de aço do país já vem acontecendo desde junho do ano passado e ocorre em virtude do processo de aposentadoria de Jefferson De Paula. Segundo a Arcelor, a mudança não altera o programa estratégico de investimentos, o maior do setor no Brasil, de cerca de R$ 25 bilhões até 2028.
A partir de abril, Jefferson De Paula passa a integrar os Conselhos de Administração da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Argentina (Acindar). Já o executivo Everton Negresiolo será o novo CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração Latam e vice-presidente da operação brasileira.
“Estamos em um momento muito significativo para a ArcelorMittal Brasil, que se consolidou como a maior produtora de aço no país. Esse legado será mantido, incluindo nosso plano de investimentos, as entregas previstas e a cultura de segurança, sustentabilidade, inovação e integridade que estabelecemos como uma marca da nossa organização”, destaca Jefferson De Paula.
“Jefferson é uma liderança de referência no grupo e estará nos conselhos da ArcelorMittal Argentina e da ArcelorMittal Brasil. Não há dúvida de que as nossas operações no Brasil continuarão a prosperar, crescendo ainda mais sobre as fundações que ele construiu e soube manter. Estamos satisfeitos em poder contar com nossos líderes Jorge e Everton como sucessores”, afirmou o presidente executivo do grupo, Lakshmi Mittal

Quem é Jorge Oliveira

Jorge Oliveira ingressou na ArcelorMittal há 38 anos como trainee de Engenharia de Desenvolvimento. Ele teve passagens por diversas áreas ao longo de sua carreira profissional. Após uma breve saída em 2011, retornou três anos depois ao grupo e assumiu a vice-presidência operacional do segmento de Aços Planos América do Sul. Foi também CEO da ArcelorMittal/NS Calvert, no Alabama (Estados Unidos), entre 2019 e 2021. Ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e participou de Programas Executivos na Kellogg School of Management (EUA) e Insead, na França. Ele também é presidente da Associação Latino-Americana do Aço (Alacero).

ArcelorMittal anuncia mudança na presidência da empresa no Brasil

Projeto bilionário no ES

Ficará a cargo de Jorge Oliveira liderar um investimento de R$ 4 bilhões na construção de uma nova linha de produtos acabados, que vai incluir a instalação de um laminador de tiras a frio e uma linha de revestimento contínuo, anunciada há um mês. Para a instalação da nova linha na unidade da Serra, a previsão é gerar 2.500 empregos no pico das obras. E, quando entrar em operação, vai demandar cerca de 450 profissionais.
Com início das etapas de engenharia e contratação programadas para o primeiro semestre de 2026, a operação está prevista para o primeiro semestre de 2029.
A nova linha contará com tecnologias avançadas, incluindo um laminador de tiras a frio (LTF) e uma linha de Revestimento Contínuo, que permitirão à unidade expandir sua cadeia de produção e oferecer produtos com maior valor agregado. A iniciativa posiciona o Espírito Santo como um polo estratégico de inovação e desenvolvimento para a indústria do aço nacional.

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