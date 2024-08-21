Número de empresários individuais aumenta no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Espírito Santo é o segundo Estado do país com o maior número de microempreendedores individuais em relação ao número de ocupados formais. Em 2022, o Espírito Santo contava com 364,9 mil MEIs, o equivalente a 23,4% do total de ocupados, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro (24,5%).

A informação é da Estatística dos Cadastros de Microempreendedores Individuais 2022, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta quarta-feira (21). O levantamento aponta ainda que o número de MEIs cresceu continuamente de 2020 a 2022 em termos absolutos.

Segundo a legislação, os MEIs podem ter até um empregado. Em 2020, havia 3,1 mil MEIs com empregados, enquanto em 2022 o quantitativo aumentou para 4,2 mil no Espírito Santo.

Em 2022, quase a metade dos MEIs do Estado (49,1%) estavam presentes no setor de serviços. Já os setores de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas responderam por 28,4%, sendo essas atividades as que apresentam o maior quantitativo de empregados dos MEIs (51,9%).

Your browser does not support the audio element. ES é o segundo estado do país com maior proporção de MEIs

Na análise do tempo e ano de filiação dos MEIs ativos em 2022, ou seja, o ano em que o empreendedor aderiu ao regime independentemente do momento em que a empresa foi constituída, observa-se que, do estoque de MEIs ativos em 2022, 66,6% se filiaram nos últimos cinco anos. Apenas os filiados no último ano – 58,9 mil – representavam cerca de 16,2% de todos os microempreendedores.

Outro dado revelado pelo estudo foi o fato de 37,5% dos MEIs exercerem atividade na própria residência.