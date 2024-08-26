BNDES apresenta opções de crédito para micro e pequenas empresas do ES

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Micro, pequenas e médias empresas vão ter a chance de conhecer mais soluções de crédito e consultar opções de financiamento oferecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em evento que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

O evento gratuito "BNDES mais perto de você", que também conta com o apoio do Sebrae, acontece na próxima quarta-feira (28), a partir das 14 horas no Auditório, localizado no 9º andar da sede Findes, em Vitória.

O BNDES vai apresentar soluções de crédito para capital de giro, projetos de investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos, além de informações sobre como obter garantia para os financiamentos. Os empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios.

O presidente da Findes, Paulo Baraona, explica que eventos como este fortalecem as indústrias capixabas, gerando oportunidades para que elas acessem um número maior de agentes financeiros e crédito com melhores condições. “Queremos cada vez mais ampliar o acesso das nossas indústrias às linhas de financiamento que estimulem o desenvolvimento de novos mercados e negócios. Além disso, entendemos como é importante quando conseguimos reunir em um único local diversos operadores de crédito”, aponta.

Ampliação de crédito

O BNDES ampliou as aprovações de crédito para empresas do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão, valor 333,5% superior ao mesmo período de 2023. As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), no período, somaram R$ 600 milhões, aumento de 275% em relação ao ano anterior. Os dados confirmam o esforço do Banco em ampliar o crédito às empresas de menor porte, fundamentais para a geração de empregos e renda no país.