BNDES apresenta opções de crédito para micro e pequenas empresas do ES

Micro, pequenas e médias empresas vão ter a chance de conhecer mais soluções de crédito e consultar opções de financiamento oferecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em evento que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).
O evento gratuito "BNDES mais perto de você", que também conta com o apoio do Sebrae, acontece na próxima quarta-feira (28), a partir das 14 horas no Auditório, localizado no 9º andar da sede Findes, em Vitória.
O BNDES vai apresentar soluções de crédito para capital de giro, projetos de investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos, além de informações sobre como obter garantia para os financiamentos. Os empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios.
O presidente da Findes, Paulo Baraona, explica que eventos como este fortalecem as indústrias capixabas, gerando oportunidades para que elas acessem um número maior de agentes financeiros e crédito com melhores condições. “Queremos cada vez mais ampliar o acesso das nossas indústrias às linhas de financiamento que estimulem o desenvolvimento de novos mercados e negócios. Além disso, entendemos como é importante quando conseguimos reunir em um único local diversos operadores de crédito”, aponta.
Para participar, é preciso fazer inscrição no link.
Ampliação de crédito
O BNDES ampliou as aprovações de crédito para empresas do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão, valor 333,5% superior ao mesmo período de 2023. As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), no período, somaram R$ 600 milhões, aumento de 275% em relação ao ano anterior. Os dados confirmam o esforço do Banco em ampliar o crédito às empresas de menor porte, fundamentais para a geração de empregos e renda no país.
Atualização
27/08/2024 - 1:36
O evento estava previsto para ocorrer no Novo Salão da Indústria, localizado no 3º andar da sede Findes, em Vitória, mas mudou de local, segundo atualização feita pela Federação. Agora, será no Auditório, localizado no 9° andar. A informação foi atualizada.