Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De graça

BNDES apresenta opções de crédito para micro e pequenas empresas do ES

Evento será na quarta (28), a partir das 14 horas, na Findes; empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as soluções mais adequadas a seus negócios
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 ago 2024 às 15:38

Publicado em 26 de Agosto de 2024 às 15:38

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Micro, pequenas e médias empresas vão ter a chance de conhecer mais soluções de crédito e consultar opções de financiamento oferecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em evento que será realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). 
O evento gratuito "BNDES mais perto de você", que também conta com o apoio do Sebrae, acontece na próxima quarta-feira (28), a partir das 14 horas no Auditório, localizado no 9º andar da sede Findes, em Vitória.
O BNDES vai apresentar soluções de crédito para capital de giro, projetos de investimentos e aquisição de máquinas e equipamentos, além de informações sobre como obter garantia para os financiamentos. Os empresários poderão esclarecer dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios.

Veja Também

Prefeituras do ES, Ufes e BNDES: mais de 31 mil vagas em concursos e seleções

BNDES expande liberação de crédito para empresas do ES em 2024

O presidente da Findes, Paulo Baraona, explica que eventos como este fortalecem as indústrias capixabas, gerando oportunidades para que elas acessem um número maior de agentes financeiros e crédito com melhores condições. “Queremos cada vez mais ampliar o acesso das nossas indústrias às linhas de financiamento que estimulem o desenvolvimento de novos mercados e negócios. Além disso, entendemos como é importante quando conseguimos reunir em um único local diversos operadores de crédito”, aponta.
Para participar, é preciso fazer inscrição no link.

Ampliação de crédito

O BNDES ampliou as aprovações de crédito para empresas do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão, valor 333,5% superior ao mesmo período de 2023. As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), no período, somaram R$ 600 milhões, aumento de 275% em relação ao ano anterior. Os dados confirmam o esforço do Banco em ampliar o crédito às empresas de menor porte, fundamentais para a geração de empregos e renda no país.

Atualização

27/08/2024 - 1:36
O evento estava previsto para ocorrer no Novo Salão da Indústria, localizado no 3º andar da sede Findes, em Vitória, mas mudou de local, segundo atualização feita pela Federação. Agora, será no Auditório, localizado no 9° andar. A informação foi atualizada.

LEIA MAIS

Lama no Rio Doce: 'Precisamos dar desfecho em acordo', diz Casagrande

'Elon Musk' capixaba terá fábrica de carro elétrico no interior do ES

Inovação no ES: investimento em startups capixabas supera R$ 46 milhões

ES é o segundo estado do país com maior proporção de MEIs

'Cemitério de gás': ES dá largada à proposta para enterrar poluentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

empresas espírito santo Findes Bndes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados