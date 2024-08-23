'Elon Musk' capixaba terá fábrica de carro elétrico no interior do ES

A Lecar, montadora de veículos fundada pelo capixaba Flávio Figueiredo Assis, já tem local escolhido para dar início à produção de carros elétricos no Espírito Santo . A cidade de Sooretama , no Norte do Estado e a 119 quilômetros de Vitória , será a sede das instalações, com um investimento estimado em R$ 870 milhões em uma área de 460 mil metros quadrados, às margens da BR 101

Com a inauguração da fábrica, prevista para 2026, a expectativa é de que a produção seja de 120 mil carros por ano, contando com 1.500 funcionários diretos e até 3 mil indiretos. Segundo a empresa, inicialmente será produzido o “Lecar 459 Híbrido”, primeiro modelo projetado pela montadora.

Lecar 459 Híbrido será produzido no Espírito Santo

“A localização estratégica foi decisiva para a escolha. A cidade fica a apenas 25 km do Aeroporto de Linhares e a 100 km do complexo portuário do Espírito Santo, responsável por 23% das exportações e importações do Brasil. Não à toa, a região concentra um importante polo industrial, com a presença de grandes players, como Marcopolo, Volare, Agrale, Randon e Weg”, divulgou a Lecar.

Para a construção da fábrica, a empresa vai contar com recursos próprios e de investidores privados, além de analisar financiamentos junto à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), com o BNB, com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e também com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A empresa vai ter isenção e benefícios fiscais referentes à construção e funcionamento por um período de 10 anos.

"Depois de avaliarmos opções em vários Estados, chegamos à conclusão de que o Espírito Santo, terra onde a empresa teve sua origem, seria o melhor local para materializarmos este sonho" Flávio Figueiredo Assis - Fundador da Lecar

A fábrica

Projeção da fábrica em Sooretama, no Norte do ES Crédito: Divulgação / Lecar

Segundo o projeto, serão 100 mil metros de área construída, tendo 130 trabalhadores diretos na fase de obra e cerca de 300 na fase de instalações e linha de produção. O lançamento da pedra fundamental está previsto para acontecer ainda em 2024, e a previsão de inauguração é agosto de 2026, tendo ainda uma pista de testes para os veículos.

A construção do prédio na Região Norte do Espírito Santo será responsabilidade da Machine Desenvolvimento, empresa com sede em Vitória. Para a linha de montagem, a Lecar deve contar com a Comau, multinacional italiana especializada em automação industrial e robótica avançada.

“Com mais de 25 anos de experiência na indústria automotiva brasileira, a Comau tem forte presença internacional e está trabalhando em projetos com grandes fabricantes de veículos elétricos e fábricas de baterias. A Falcare Equipamentos Industriais atuará nas instalações e automação da linha de pintura e montagem, com foco no uso de materiais altamente tecnológicos e sustentáveis. Dentre seus recursos destinados a essa missão, está a tecnologia da Geico SPA, uma das maiores líderes mundiais em sistemas de pintura”, divulgou a Lecar.