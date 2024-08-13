BNDES expande liberação de crédito para empresas do ES em 2024

Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta terça-feira (13) que ampliou as aprovações de crédito para empresas do Espírito Santo no primeiro semestre de 2024, totalizando R$ 1,3 bilhão, quantia 333,5% superior ao mesmo período de 2023. Nos seis primeiros meses do ano, a instituição também ampliou os desembolsos para R$ 1,2 bilhão, valor 200% superior a 2023.

As aprovações beneficiaram setores importantes na economia do Estado, como R$ 400 milhões para infraestrutura (R$ 100 milhões em 2023); R$ 100 milhões para a indústria (R$ 30 milhões em 2023); R$ 300 milhões para o setor de comércio e serviços (R$ 80 milhões no ano passado) e R$ 480 milhões para a agropecuária (R$ 90 milhões em 2023). As aprovações de crédito para micro, pequenas e médias empresas somaram R$ 600 milhões, aumento de 275% em relação a 2023.

“O BNDES tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões do país. No governo do presidente Lula, nossa atuação objetiva fortalecer as empresas com a ampliação do acesso ao crédito e, com isso, gerar empregos cada vez mais qualificados e renda”, explica o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.