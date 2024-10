Consumo consciente

O que são as bandeiras tarifárias na sua conta de luz; vídeo explica

Saiba como funciona sistema que indica custo real de produção de energia todos os meses e ajuda a economizar consumo e evitar que gasto fixo mensal fique maior

Apagar as luzes, não deixar ventiladores ligados em ambientes vazios e banhos quentes mais curtos (ou até os evitar) são alguns hábitos de quem busca economizar na conta de luz, que é um gasto fixo mensal. Para sinalizar ao consumidor a variação do preço na produção de energia elétrica, existem as bandeiras tarifárias. Elas vêm na conta de energia, e podem ser verde, amarela ou vermelha, indicando o melhor momento para poupar ainda mais o consumo, tanto pela conscientização como também para não pagar caro no fim do mês.

Atualmente, está em vigor no Brasil a bandeira tarifária vermelha patamar 2, como anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A sinalização demonstra que haverá cobrança complementar na conta de luz — serão cobrados R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. A previsão de escassez de chuvas e o clima seco com temperaturas altas motivaram o acionamento de usinas térmicas, aumentando os custos da operação do sistema elétrico.

No Brasil, a maioria da eletricidade é gerada nas usinas hidrelétricas — que tem o menor custo de produção – e esse tipo de usina depende do armazenamento de água nos reservatórios e também do abastecimento decorrente das chuvas. Dessa forma, em épocas de secas prolongadas e calor intenso, as hidrelétricas não dão conta de abastecer todo o território nacional.

Quando isso acontece, outras fontes geradoras são acionadas para complementar a produção, como as usinas nucleares, eólicas e termelétricas, por exemplo. Essas alternativas possuem um custo mais alto para a produção de energia e é isso que as bandeiras tarifárias sinalizam.

As bandeiras são acionadas em diferentes condições e podem aparecer de três formas na sua conta de luz.:

Bandeira verde: sinaliza que as condições para produção estão boas, e o custo da geração de energia está dentro dos padrões.

sinaliza que as condições para produção estão boas, e o custo da geração de energia está dentro dos padrões. Bandeira amarela: mostra que as condições para geração de energia estão desfavoráveis e os custos de produção está acima da média

mostra que as condições para geração de energia estão desfavoráveis e os custos de produção está acima da média Bandeira vermelha: indica condições críticas para a produção de energia. Essa categoria é separada em dois patamares: cara e muito cara, e são os casos onde há racionamento.

Professor de engenharia elétrica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de São Mateus, Rodrigo Fiorotti explica que as companhias de energia são responsáveis pelo abastecimento e distribuição da eletricidade para a população com a devida qualidade e dentro dos padrões adequados. Para que as geradoras não recebam um valor inferior aos seus gastos, quando o custo de produção aumenta, as bandeiras são acionadas.

As bandeiras tarifárias servem para amortecer essas variações de custo de energia Rodrigo Fiorotti • Professor de engenharia elétrica do Ifes de São Mateus

Simulação de como as bandeiras tarifárias impactam na conta de luz:

Na conta de luz também estão inclusos taxas e impostos, como PIS, ICMS, COFINS e também um valor correspondente à iluminação pública. Para clientes residências B1, a tarifa de energia é R$ 0,69813 por kWh.

Taxas do ciclo 2023/2024:

Bandeira verde: não tem taxa acrescida à conta de luz

Bandeira amarela: taxa de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatts hora) consumidos

taxa de R$ 1,885 a cada 100 kWh (quilowatts hora) consumidos Bandeira vermelha 1: taxa de R$ 4,463 a cada 100 kWh (quilowatts hora) consumidos

taxa de R$ 4,463 a cada 100 kWh (quilowatts hora) consumidos Bandeira vermelha 2: taxa de R$ 7,877 a cada 100 kWh (quilowatts hora) consumidos

