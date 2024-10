Durante o Natal

Veja como ter desconto de até 60% no frete para vendas on-line no ES

Pequenos empreendedores no Estado poderão pagar menos no envio de produtos pelos Correios; saiba como ter acesso

Desconto está disponível para artesãos, pessoas ligadas ao associativismo e ao cooperativismo, entre outros. (Shutterstock )

Eduarda Lisboa Repórter / [email protected]

Donos de pequenos negócios no Espírito Santo poderão ter até 60% de desconto no envio de produtos durante a época do Natal, por meio do Cartão Aderes Envia, lançado nesta segunda-feira (14). Mesmo após o período natalino, os fretes ainda terão de 10% a 30% de desconto.

Como antecipado pelo colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, a ação para comemorar o mês do empreendedor é uma parceria do governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), com os Correios.

O Cartão Aderes Envia está disponível para artesãos, pessoas ligadas ao associativismo e ao cooperativismo, além de microempreendedores da economia solidária, da agroindústria e da agricultura familiar. Segundo o governo do Estado, os descontos podem beneficiar até meio milhão de pequenos empreendedores capixabas.

Ao enviar um produto de 9 a 10 quilogramas via PAC dentro do Espírito Santo, por exemplo, o frete passaria de R$ 48,90 para R$ 19,56 com os descontos. O mesmo produto via Sedex, que seria transportado por R$ 58, poderá ser enviado por R$ 23,20.

Para adquirir o cartão, basta preencher o formulário on-line, no site da Aderes. Após isso, o pequeno empreendedor deve ir pessoalmente à sede da agência, que fica no Edifício RS Trade Tower, 5º Andar, na Avenida Nossa Senhora da Penha, na Praia do Canto, em Vitória, para retirar seu cartão.

Para os empreendedores que moram longe da Capital, os cartões serão encaminhados para as agências do Nossocrédito ou para as Salas do Empreendedor, presentes em todos os municípios do Estado. Sendo assim, o cartão poderá ser retirado nesses locais.

Cursos gratuitos

A Aderes também lançou, nesta segunda-feira (14), o projeto E-Empreender, com três cursos de Ensino a Distância (EaD). Serão 50 vagas disponíveis para Marketing Digital, 50 para Mídias Sociais e 50 para Fotografia Mobile. A iniciativa é uma parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

As inscrições começam na terça-feira (15) e seguem até o próximo dia 31. Os cursos terão início no dia 6 de novembro, com previsão de duração de 30 dias. Pode participar qualquer pessoa com mais de 16 anos que já empreende ou deseja começar a empreender.

