Companhias aéreas terão novas rotas diretas a partir do Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Às vésperas da chegada da alta temporada e do período de férias, companhias aéreas anunciam novas rotas diretas a partir do Aeroporto de Vitória, uma delas inédita no Espírito Santo

É o caso da rota Vitória – Navegantes (SC), que será operada pela Azul de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025. O aeroporto de Santa Catarina é o mais próximo de cidades como Balneário Camboriú e Penha, onde fica o parque Beto Carrero World. Outra rota anunciada, desta vez pela Latam, é o voo Vitória – Fortaleza (CE), durante o mês de janeiro.

A Azul detalhou que durante a alta temporada de verão, serão mais de 3 mil voos extras para destinos de todo o Brasil, incluindo rotas novas, de dia 16 de dezembro até 2 de fevereiro de 2025. A operação entre Navegantes (SC) e Vitória (ES) terá 19 voos saindo às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos de Vitória às 00h45, chegando às 02h50 em Navegantes.

No sentido inverso, os voos acontecem nos mesmos dias, saindo de Navegantes às 03h25 e pousando na capital capixaba às 05h30. Os aviões usados na rota são os Embraer 195-E1, com capacidade para 118 passageiros. A Azul ainda opera voos diretos para Recife (PE), Campinas (SP) e Confins (MG).

Your browser does not support the audio element. Aeroporto de Vitória ganha novos voos diretos na alta temporada

Já o voo da Latam para Fortaleza será operado diariamente durante o mês de janeiro. As passagens aéreas para a rota Vitória – Fortaleza já estão disponíveis. Todos os voos serão realizados em aeronaves Airbus A319 e A320, que acomodam até 216 passageiros. Atualmente, a Latam já opera regularmente voos diretos do Espírito Santo para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.