Prefeituras da Grande Vitória antecipam pagamento do salário de servidores

Em comemoração ao Dia do Servidor, celebrado na próxima segunda-feira, dia 28 de outubro, prefeituras da Grande Vitória decidiram antecipar o pagamento dos salários para a semana anterior da data comemorativa.
Vitória vai separar o pagamento em dois dias para os cerca de 17.700 servidores. Na próxima quinta-feira (24), será feito o pagamento dos servidores ativos e na sexta (25), será a vez dos inativos. Segundo a prefeitura, serão mais de R$ 103 milhões injetados na economia capixaba.
Na Serra, 12.250 servidores vão receber na sexta-feira (25), quase uma semana antes do habitual, que é o dia 31 de outubro. Os trabalhadores ainda serão homenageados em um evento que acontecerá na terça-feira (29), das 10 às 15 horas, no pátio da prefeitura, e vai reunir música, show de talentos e sorteio de brindes.
Em Cariacica, o pagamento aos mais de 8 mil servidores da cidade também será antecipado para sexta-feira (25). Segundo a prefeitura, a antecipação só foi possível graças ao equilíbrio nas contas públicas. “A Prefeitura tem conseguido manter as finanças em dia, o que permite ações como essa, beneficiando os servidores e a economia local. Essa antecipação é um reconhecimento ao trabalho dos servidores e ajuda a movimentar a economia da cidade," destacou o prefeito Euclério Sampaio (MDB).
Já em Vila Velha, o calendário anual da prefeitura já programava pagamento na próxima sexta-feira, dia 25 de outubro.
O governo do Espírito Santo também anunciou antecipação nesta terça-feira (22), informando que o pagamento será realizado no dia 28, quando normalmente é feito no último dia do mês.
Correção
23/10/2024 - 9:30
A versão inicial desta matéria informava que a Serra contava com 8 mil servidores, entretanto, a cidade conta com 12.250 profissionais no serviço público. A informação foi corrigida e a matéria atualizada.