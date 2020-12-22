Como turbinar seu panetone com Nutella, frutas vermelhas e chantilly

Muitos fãs de panetones e chocotones já estão há meses comendo a guloseima mais tradicional do Natal. Para aproveitar a temporada desse pãozinho doce, alguns inovaram na forma de servir e já criaram suas próprias doçuras com o produto.
Além da chef Andrea Souto, que sugeriu em um vídeo três receitas para transformar o panetone em sobremesa, o chef Pedro Kucht criou um doce simplesmente irresistível. Veja como fazer:
PANETONE CARAMELIZADO, NUTELLA, FRUTAS VERMELHAS E CHANTILLY
- INGREDIENTES:
- 3 fatias de panetone cortadas no sentido horizontal
- 200g de Nutella
- 100g de manteiga
- 1/2 xícara de açúcar refinado
- Frutas vermelhas frescas
- Chantilly
- Açúcar de confeiteiro
- MODO DE PREPARO:
- Corte as fatias do panetone em tamanhos iguais, deixando cada uma com dois dedos de espessura.
- Passe manteiga dos dois lados de cada fatia e polvilhe açúcar refinado sobre elas.
- Em uma frigideira, coloque as fatias e esquente até que fiquem bem douradas e caramelizadas dos dois lados. Reserve.
- MONTAGEM:
- Intercale as fatias de panetone acrescentando duas colheres de sopa de Nutella em cada camada. Por último, cubra com mais um pouco de Nutella e disponha as frutas vermelhas pelo topo e pela base. Decore com chantilly nas laterais e finalize polvilhando açúcar de confeiteiro com uma peneira.