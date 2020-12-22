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Irresistível

Como turbinar seu panetone com Nutella, frutas vermelhas e chantilly

O chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, ensina a preparar uma sobremesa com fatias do pão mais desejado das festas de fim de ano

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 06:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 06:03
Panetone caramelizado com Nutella, chantilly e frutas vermelhas do chef Pedro Kucht
O panetone amanteigado e caramelizado é a base do doce criado por Pedro Kucht  Crédito: Pedro Kucht
Muitos fãs de panetones e chocotones já estão há meses comendo a guloseima mais tradicional do Natal. Para aproveitar a temporada desse pãozinho doce, alguns inovaram na forma de servir e já criaram suas próprias doçuras com o produto.
Além da chef Andrea Souto, que sugeriu em um vídeo três receitas para transformar o panetone em sobremesa, o chef Pedro Kucht criou um doce simplesmente irresistível. Veja como fazer:

PANETONE CARAMELIZADO, NUTELLA, FRUTAS VERMELHAS E CHANTILLY

  • INGREDIENTES:
  • 3 fatias de panetone cortadas no sentido horizontal
  • 200g de Nutella
  • 100g de manteiga
  • 1/2 xícara de açúcar refinado
  • Frutas vermelhas frescas
  • Chantilly
  • Açúcar de confeiteiro 
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte as fatias do panetone em tamanhos iguais, deixando cada uma com dois dedos de espessura. 
  2. Passe manteiga dos dois lados de cada fatia e polvilhe açúcar refinado sobre elas. 
  3. Em uma frigideira, coloque as fatias e esquente até que fiquem bem douradas e caramelizadas dos dois lados. Reserve.
  • MONTAGEM:
  • Intercale as fatias de panetone acrescentando duas colheres de sopa de Nutella em cada camada. Por último, cubra com mais um pouco de Nutella e disponha as frutas vermelhas pelo topo e pela base. Decore com chantilly nas laterais e finalize polvilhando açúcar de confeiteiro com uma peneira.

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