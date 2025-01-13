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Belezas capixabas

Qual é a praia mais bonita do Sul do ES? Participe da votação de HZ

Ao todo, 10 praias concorrem, a partir desta segunda-feira (13), como a mais bela da região do Sul do Espírito Santo. Votação ficará aberta por uma semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 10:03

Praias do Sul
Praias da região Sul: a disputa é uma oportunidade de celebrar as belezas do litoral capixaba Crédito: Arte A Gazeta
Após os capixabas elegerem a praia de Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, como a mais bonita do Norte do Espírito Santo, agora é a vez do Sul. Entre diversas belezas do nosso litoral, 10 praias - selecionadas por um grupo especializado de jornalistas - concorrem, a partir desta segunda (13), como a mais bela da região do Sul do Espírito Santo. A votação está no final deste texto. 
Como funciona: a cada segunda-feira de janeiro, uma matéria de HZ vai trazer uma lista com 10 praias selecionadas por jornalistas da Rede Gazeta. Elas disputarão o título de melhor praia da sua região por meio do voto popular. É possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana e o resultado será revelado na segunda-feira seguinte.
Vale lembrar que essa votação tem o intuito de movimentar os capixabas. Seja para quem gosta de badalação, tranquilidade ou paisagens paradisíacas, a disputa é uma oportunidade de celebrar as belezas do litoral capixaba. É uma forma de exaltar ainda mais os nossos paraísos litorâneos.
Votação da praia mais bonita do Sul do Estado começa nesta segunda (6)
Crédito:

VOTAÇÃO ENCERRADA

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