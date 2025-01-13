Qual é a praia mais bonita do Sul do ES? Participe da votação de HZ

Como funciona: a cada segunda-feira de janeiro, uma matéria de HZ vai trazer uma lista com 10 praias selecionadas por jornalistas da Rede Gazeta. Elas disputarão o título de melhor praia da sua região por meio do voto popular. É possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana e o resultado será revelado na segunda-feira seguinte.