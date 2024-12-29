6 faróis do ES que encantam com histórias e paisagens deslumbrantes

Farol da Ilha Escalvada Crédito: Ramon Porto

Você sabia que o Espírito Santo guarda faróis incríveis, cheios de histórias fascinantes e paisagens de tirar o fôlego? HZ separou 6 lugares imperdíveis que você, caro leitor, precisa conhecer - mesmo que alguns sejam apenas por foto. Inclusive, há de Norte ao Sul do Estado, tanto em alto mar, quanto na terra.

FAROL DE SANTA LUZIA

O primeiro que vamos trazer talvez seja o mais famoso de todos: o Farol de Santa Luzia. Localizado no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Com 152 anos, o farol ainda está em atividade e é usado para orientar embarcações que chegam no porto de Vitória.

O farol é um grande atrativo do lugar, com destaque para a Sala da Memória. Por lá, é possível encontrar a história do local, além de curiosidades do farol escritas nas paredes. É perfeito para quem ama história e fotos de tirar o fôlego.

Farol Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Ramon Porto

FAROL DE SÃO BENEDITO

O nosso próximo destino fica em Vitória. O caminho para o Farol do Morro Grande ou Farol de São Benedito é uma experiência completa. História, arte e muita aventura. Com 12 metros de altura e localizado a 196 metros de altitude, esse farol tem o título de maior altitude focal do Brasil. Isso significa que sua luz alcança grandes distâncias.

Farol de São Benedito, em Vitória Crédito: Ramon Porto

A dica é ir preparado para uma trilha de um quilômetro com vistas incríveis, painéis artísticos e a energia incrível da Rota de São Benedito. Vale lembrar que é sempre bom agendar uma visita através do Instagram @rotadosaobenedito, com monitores locais.

FAROL DA ILHA ESCALVADA

Ainda na Grande Vitória, tem o farol da Ilha Escalvada. Localizado em Guarapari, o farol possui quase 17 metros de altura e é cercado por um santuário de andorinhas. Por isso, o local é uma área de proteção ambiental. Para chegar lá, só de barco - mas o passeio vale cada segundo. Por sinal, aproveite para fazer a prática de mergulho nas águas cristalinas.

Entre as histórias curiosas da ilha, existe a de uma bruxa morava na ilha e precisou sair de lá quando o farol foi construído. Para onde será que ela se mudou?

Farol da Ilha Escalvada Crédito: Ramon Porto

FAROL DA ILHA DOS FRANCESES

Continuando o nosso roteiro no sul do Estado, em Itapemirim, encontramos o histórico farol da Ilha dos Franceses. Construído em 1730, com 12 metros de altura, o farol é um dos mais antigos da região e também só pode ser visitado de barco. Para quem ama história e um bom mergulho, é o lugar perfeito para explorar e se conectar com o passado.

Farol da Ilha dos Franceses, em Itapemirim Crédito: Ramon Porto

FAROL DO RIO DOCE

Indo para Regência, em Linhares, encontramos o Farol do Rio Doce. Esse é um patrimônio cultural tombado pelo Governo do Estado desde 1998 e muito valorizado pelos moradores locais. E por ser um ponto turístico queridinho da cidade, a população já até brigou por uma restauração - por isso possui uma energia única, misturando cultura, natureza e história.

Farol do Rio Doce, em Regência Crédito: Ramon Porto

FAROL DA BARRA

E para fechar nosso roteiro, temos o Farol da Barra, também chamado de farol de São Mateus ou de Guaxindiba. Localizado em Conceição da Barra, o farol foi construído em 1914, sendo hoje um monumento histórico do município e um ponto obrigatório para quem quer explorar o Norte do Estado.

Com tantas histórias, vistas deslumbrantes e experiências únicas, os nossos faróis são verdadeiros tesouros capixabas para explorar. E você, já conhecia algum deles?