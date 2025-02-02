Conheça as praias que encantam o Norte do Espírito Santo

O litoral Norte do Espírito Santo é um destino especial para quem busca contato com a natureza, imersão cultural e lazer. De Aracruz a Conceição da Barra, a região oferece belas praias, infraestrutura acolhedora e uma rica história, atraindo turistas de todos os estilos.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destaca a importância da região: "O litoral norte do Espírito Santo é um patrimônio que une natureza, cultura e boa hospitalidade. Nosso trabalho é fortalecer ainda mais essa região para atrair visitantes e gerar oportunidades para as comunidades locais", ressaltou.