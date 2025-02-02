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Belezas naturais

Conheça as praias que encantam o Norte do Espírito Santo

De Aracruz a Conceição da Barra, região Norte é repleta de belezas naturais e ideal para quem busca diversão e descanso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Fevereiro de 2025 às 13:00

Urussuquara, Regência e Praia de Coqueiral
Urussuquara, Regência e Praia de Coqueiral Crédito: Giovana Duarte e Edson Chagas
O litoral Norte do Espírito Santo é um destino especial para quem busca contato com a natureza, imersão cultural e lazer. De Aracruz a Conceição da Barra, a região oferece belas praias, infraestrutura acolhedora e uma rica história, atraindo turistas de todos os estilos.
O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destaca a importância da região: "O litoral norte do Espírito Santo é um patrimônio que une natureza, cultura e boa hospitalidade. Nosso trabalho é fortalecer ainda mais essa região para atrair visitantes e gerar oportunidades para as comunidades locais", ressaltou.

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ARACRUZ

Praia de Coqueiral de Aracruz foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo
Praia de Coqueiral de Aracruz Crédito: Fernando Madeira
  • Praia de Coqueiral: um refúgio tranquilo, cercado por coqueiros e manguezais. É o local ideal para quem busca relaxar em meio à natureza. Em votação em HZ ela foi eleita pelo público a mais bonita do Norte do ES.

  • Praia Formosa: com ampla faixa de areia e mar calmo, é perfeita para famílias. Sua infraestrutura inclui quiosques e áreas para esportes ao ar livre.

  • Praia da Barra do Sahy: uma praia charmosa que mistura águas salgadas e o rio Sahy. O local é conhecido pela prática de esportes náuticos e passeios de barco.

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LINHARES

Praia de Regência, em Conceição da Barra
Praia de Regência Crédito: Edson Chagas

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  • Regência: conhecida por suas ondas fortes, é o destino certo para surfistas e aventureiros. Além disso, o Projeto Tamar realiza ações de preservação das tartarugas marinhas no local.

  • Praia do Pontal do Ipiranga: com extensa faixa de areia, a praia atrai visitantes durante todo o ano. No verão, o local ganha ainda mais vida com shows e eventos culturais.

  • Praia do Segredo: um paraíso praticamente intocado, ideal para quem busca paz e contato com a natureza.

SÃO MATEUS

A praia de Guriri, em São Mateus, é uma das mais agitadas do litoral norte do ES
Praia de Guriri Crédito: Fernando Madeira

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  • Praia de Guriri: uma das praias mais famosas do norte capixaba, Guriri oferece infraestrutura completa, mar calmo e opções de lazer para todas as idades. Durante o verão, a região é palco de eventos culturais e esportivos.

  • Praia de Urussuquara: um tesouro escondido, onde o rio e o mar se encontram. Suas águas tranquilas e paisagem única atraem quem busca momentos de serenidade.

CONCEIÇÃO DA BARRA

Praia de Itaúnas, Conceição da Barra
Praia de Itaúnas, Conceição da Barra Crédito: Tati Beling/SETUR
  • Praia da Barra: com infraestrutura e vida noturna animada, é um dos destinos mais procurados do Norte capixaba.

  • Praia de Itaúnas: famosa por suas dunas e rica vida cultural, Itaúnas é o berço do forró pé-de-serra. O local é perfeito para quem gosta de combinar praia e cultura.

  • Praia da Guaxindiba: uma praia tranquila e de águas mornas, cercada por vegetação nativa. Ideal para famílias e para quem aprecia passeios ao ar livre.

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