Conheça as praias que encantam o Norte do Espírito Santo

O litoral Norte do Espírito Santo é um destino especial para quem busca contato com a natureza, imersão cultural e lazer. De Aracruz a Conceição da Barra, a região oferece belas praias, infraestrutura acolhedora e uma rica história, atraindo turistas de todos os estilos.
O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destaca a importância da região: "O litoral norte do Espírito Santo é um patrimônio que une natureza, cultura e boa hospitalidade. Nosso trabalho é fortalecer ainda mais essa região para atrair visitantes e gerar oportunidades para as comunidades locais", ressaltou.
ARACRUZ
- Praia de Coqueiral: um refúgio tranquilo, cercado por coqueiros e manguezais. É o local ideal para quem busca relaxar em meio à natureza. Em votação em HZ ela foi eleita pelo público a mais bonita do Norte do ES.
- Praia Formosa: com ampla faixa de areia e mar calmo, é perfeita para famílias. Sua infraestrutura inclui quiosques e áreas para esportes ao ar livre.
- Praia da Barra do Sahy: uma praia charmosa que mistura águas salgadas e o rio Sahy. O local é conhecido pela prática de esportes náuticos e passeios de barco.
LINHARES
- Regência: conhecida por suas ondas fortes, é o destino certo para surfistas e aventureiros. Além disso, o Projeto Tamar realiza ações de preservação das tartarugas marinhas no local.
- Praia do Pontal do Ipiranga: com extensa faixa de areia, a praia atrai visitantes durante todo o ano. No verão, o local ganha ainda mais vida com shows e eventos culturais.
- Praia do Segredo: um paraíso praticamente intocado, ideal para quem busca paz e contato com a natureza.
SÃO MATEUS
- Praia de Guriri: uma das praias mais famosas do norte capixaba, Guriri oferece infraestrutura completa, mar calmo e opções de lazer para todas as idades. Durante o verão, a região é palco de eventos culturais e esportivos.
- Praia de Urussuquara: um tesouro escondido, onde o rio e o mar se encontram. Suas águas tranquilas e paisagem única atraem quem busca momentos de serenidade.
CONCEIÇÃO DA BARRA
- Praia da Barra: com infraestrutura e vida noturna animada, é um dos destinos mais procurados do Norte capixaba.
- Praia de Itaúnas: famosa por suas dunas e rica vida cultural, Itaúnas é o berço do forró pé-de-serra. O local é perfeito para quem gosta de combinar praia e cultura.
- Praia da Guaxindiba: uma praia tranquila e de águas mornas, cercada por vegetação nativa. Ideal para famílias e para quem aprecia passeios ao ar livre.