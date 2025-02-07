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Norte, Sul ou Grande Vitória? Vote na praia mais bonita do ES

Leitores de HZ pediram e nós atendemos!  Escolha qual praia deve levar o título de mais bela do Estado: Castelhanos, Praia da Costa ou Coqueiral de Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 11:25

Castelhanos, Praia da Costa ou Coqueiral de Aracruz estão na disputa da praia mais bonita do ES
Castelhanos, Praia da Costa ou Coqueiral de Aracruz estão na dispua da praia mais bonita do ES Crédito: Reprodução/Take 01/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira
Vocês pediram e nós atendemos! Vamos realizar uma votação especial para eleger a praia mais bonita do Espírito Santo. Após eleger as mais belas das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, agora chegou a vez de votar na grande campeã. Afinal, o nosso Estado é repleto de praias deslumbrantes.
Por isso, HZ lança nesta sexta-feira (10) a votação com as campeãs de cada região. Na disputa, estão Castelhanos, em Anchieta, representando o Sul; Coqueiral de Aracruz, no Norte; e a Praia da Costa, em Vila Velha, como representante da Grande Vitória. O resultado sairá na próxima sexta-feira (14).

A COMPETIÇÃO

Durante as três primeiras semanas de janeiro, capixabas e leitores de HZ somaram mais de 30 mil votos entre 30 praias que estavam concorrendo ao título. Vale lembrar que o processo será o mesmo, ou seja, é possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana, com término na quinta-feira (13) à noite.
Vote na praia mais bonita do ES
Crédito:

VOTAÇÃO ENCERRADA

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Praia da Costa, em Vila Velha, é eleita como a mais bonita da Grande Vitória

Praia de Castelhanos, em Anchieta, é eleita a mais bonita do Sul do ES

Coqueiral de Aracruz é eleita a praia mais bonita do Norte do ES

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