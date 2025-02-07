Norte, Sul ou Grande Vitória? Vote na praia mais bonita do ES

Castelhanos, Praia da Costa ou Coqueiral de Aracruz estão na dispua da praia mais bonita do ES Crédito: Reprodução/Take 01/Prefeitura de Anchieta/Fernando Madeira

Vocês pediram e nós atendemos! Vamos realizar uma votação especial para eleger a praia mais bonita do Espírito Santo. Após eleger as mais belas das regiões Norte, Sul e Grande Vitória, agora chegou a vez de votar na grande campeã. Afinal, o nosso Estado é repleto de praias deslumbrantes.

Por isso, HZ lança nesta sexta-feira (10) a votação com as campeãs de cada região. Na disputa, estão Castelhanos, em Anchieta, representando o Sul; Coqueiral de Aracruz, no Norte; e a Praia da Costa, em Vila Velha, como representante da Grande Vitória. O resultado sairá na próxima sexta-feira (14).

A COMPETIÇÃO

Durante as três primeiras semanas de janeiro, capixabas e leitores de HZ somaram mais de 30 mil votos entre 30 praias que estavam concorrendo ao título. Vale lembrar que o processo será o mesmo, ou seja, é possível votar quantas vezes quiser, com o intervalo de uma hora. A votação ficará aberta por uma semana, com término na quinta-feira (13) à noite.

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VOTAÇÃO ENCERRADA