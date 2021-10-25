Artistas capixabas revelam seus lugares favoritos no Espírito Santo

Praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Seja no interior ou na Grande Vitória, não faltam opções de lazer e espaços turísticos no Espírito Santo. E a menos de dois meses para o verão, o 'HZ' convidou cinco artistas da cena capixaba para compartilhar com o público os lugares prediletos deles no Estado, seja para se reenergizar ou para curtir mesmo.

Os cantores André Prando, Morenna, Lívia Simão, Douglas Lopes e Nick Cruz revelaram os locais que costumam ir quando sobra um tempinho na agenda. Cada local traz histórias curiosas e particulares dos artistas. Confira:

André Prando: Patrimônio da Penha e Castelo

André Prando é dos que gostam de natureza. Logo ao ser questionado, ele soltou dois roteiros no interior: Patrimônio da Penha, distrito de São Lourenço, e Castelo.

A primeira indicação fica aos pés da Serra do Caparaó, uma opção perfeita para quem busca sossego e natureza. As belezas naturais que cercam o Patrimônio da Penha fez com que Prando se encantasse pelo local. "Um grande lugar que descanso hoje é Patrimônio da Penha, na região do Caparaó. Além de ser um local de natureza afastada, o lugar também tem uma energia incrível", disse André Prando.

O cantor André Prando no Caparaó Crédito: André Prando

Cachoeiras, trilhas, poços de águas transparentes e paz, são alguns dos maiores atrativos da região. Saindo de Vitória, são entre 4 e 5h de viagem pela BR 262 e depois pegando a ES 185 em Irupi. Um pouco antes na BR 262, na altura de Venda Nova do Imigrante, o cantor também faz uma conversão para chegar ao seu segundo espaço predileto: Castelo.

“Eu tenho um refúgio familiar em Castelo, meu tio que mora lá e, por isso, sempre fui desde criança. Em todos os feriados eu ia para lá, era o lugar onde tinha contato com a natureza. E até hoje, quando eu tenho um tempo de descanso, eu gosto de ir lá. É um Oasis pra mim", contou o cantor.

Gruta do Limoeiro, em Castelo, Sul do Espírito Santo Crédito: Moisaico Imagem

O município de Castelo, sul do Espírito Santo, tem uma forte influência dos imigrantes italianos. A cidade conta com uma beleza exuberante podendo ser apreciada no Parque Estadual Forno Grande. Destaque para a Gruta do Limoeiro, as rampas de voo livre presentes em áreas rurais e as pedras da Onça e do Cabrito.

Morenna: Barra do Jucu e Itaúnas

Apaixonada pelo litoral capixaba, a ponto de iniciar uma tour de bike no próximo mês percorrendo diversas cidades capixabas, Morenna citou dois lugares paradisíacos em seu roteiro: a Barra do Jucu, em Vila Velha, e Itaúnas, em Conceição da Barra.

Para a cantora, a Barra do Jucu é, sem dúvidas, um dos lugares mais aconchegantes do Espírito Santo. O destino, inclusive, faz parte da história de Morenna.

Praia da Concha, na Barra do Jucu. Crédito: Vitor Jubini

“A Barra do Jucu sempre foi muito importante, comecei a minha carreira lá. Na época eu cantava samba e pagode, foi muito forte pra mim, cantando nas festas e nos bares. Fez parte da minha construção de identidade como artista. Toda aquela cultura do congo é um berço cultural não só pra mim, mas para o nosso Estado", revelou a artista.

O balneário fica a 30 minutos de Vitória, sendo de fácil acesso pela Rodovia do Sol. Além da praia, arte, música e gastronomia são boas atrações que o turista vai encontrar.

Seguindo a rota do sol e da música, Morenna gosta de descansar na vila de Itaúnas. “Eu acho que Itaúnas é um local que abre muito as portas pra nós, artistas, justamente pela visibilidade que traz. Por ser uma reserva ambiental muito bonita, acaba trazendo bastante turismo. Itaúnas sempre caminha ao lado das nossas carreiras artísticas”, frisou Morenna.

Pôr do sol em Itaúnas Crédito: Felipe Khoury

Localizada no município de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo, Itaúnas é um destino querido pelos turistas. As famosas dunas chamam atenção pelas paisagens exuberantes. O pôr do sol, o forró e a vila de pescadores conseguem deixar o lugar completo para quem busca relaxar. São 4h de viagem pela BR-101 até Conceição. De lá, mais 27 km até Itaúnas.

Lívia Simão: Marataízes e Vargem Alta

Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, Lívia Simão adora ir a Marataízes curtir uma praia. Mas não só a terra do abacaxi faz as vezes da cantora. “Marataízes, Itaipava, Itaoca até Guarapari. Sempre tiro um final de semana para ter esse contato com a natureza. O mar pra mim é revigorante", disse Lívia.

A cantora Lívia Simão em Mata Crédito: Lívia Simão

Em especial, o município de Marataízes, que fica à cerca 127 km de Vitória, tem muitos atrativos além da praia, como lagoas tranquilas e uma gastronomia à base de frutos do mar.

E no caminho, a cantora também gosta de uma pausa. Sim, no melhor estilo aventureira, ela parte para Vargem Alta onde fica um dos pontos turísticos favoritos de Lívia: a pedra O Frade e a Freira. “A pedra 'O Frade e a Freira' é um lugar de natureza muito bonita. É um dos lugares que eu mais gosto de ir arejar", afirmou Lívia.

A cantora Lívia Simão no topo da pedra 'O Frade e a Freira' Crédito: Lívia Simão

Um dos monumentos naturais mais famosos do Espírito Santo, a pedra 'O Frade e a Freira', fica localizada entre os municípios de Itapemirim, Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Rio Novo do Sul. Localizada na Unidade de Conservação de mesmo nome da pedra, o Monumento Natural é procurado por visitantes para contemplação da natureza e a prática de escalada esportiva.

Douglas Lopes: Anchieta e Santa Teresa

No sul do Espírito Santo, a cidade de Anchieta é um dos lugares mais antigos do Brasil. Fundado por volta de 1561, o nome do município é uma homenagem ao padre jesuíta São José de Anchieta. Cercada por cenários tranquilos e preservados, a cidade é, hoje, atual residência do cantor Douglas Lopes.

"Minha relação com Anchieta é desde a infância, de passar o verão quando criança. E agora, por conta da pandemia eu e minha família viemos morar aqui. Estou pensando se volto ou não para Vitória", revelou Lopes.



O cantor Douglas Lopes no Santuário de Padre José de Anchieta, em Anchieta Crédito: Lorena Gomes

Mas o músico também tem um carinho especial por Santa Teresa. O município da Região Serrana é um dos locais que Lopes coleciona momentos. Entre os destaques, ele seleciona o Circuito Caravaggio, a Praça Augusto Ruschi e o Museu Mello Leitão como passeios imperdíveis de quem vai ao destino com clima de montanha.

O cantor Douglas Lopes se apresentando em Santa Teresa Crédito: Aniceto Frizzera

“Eu conheci Santa Teresa há uns 15 anos, mas fiquei um tempo sem ir. Em 2017 eu voltei a frequentar com um amigo, inclusive a cidade estava nesse processo de revitalização cultural. Desde então, reforcei muito meus laços com o local, pelo menos uma vez por mês me apresento lá. É um refúgio, sempre que vou à montanha."

Nick Cruz: Rua da Lama, Vitória

Ponto da boemia capixaba, a Rua da Lama fica localizada em Jardim da Penha, em Vitória. Os bares da região agitam o coração do bairro mais universitário da capital. E é justamente a vida noturna da Lama que fez com que o cantor Nick Cruz escolhesse como um de seus locais favoritos do Espírito Santo.



Projeto na Lama, na Rua da Lama, em Vitória Crédito: Projeto na Lama/Divulgação