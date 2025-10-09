Programação

Zé Ramalho é destaque no 2º fim de semana da Festa da Polenta em Venda Nova

Programação segue com shows, desfiles e o tradicional tombo da polenta. O cantor Jackson Lima também sobe ao palco do evento

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:01

Cantor Zé Ramalho estará no ES Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

A 47ª Festa da Polenta entra no segundo e último fim de semana e promete uma programação intensa no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. O público poderá curtir de quinta (9) a domingo (12) uma série de shows, apresentações culturais e os tradicionais Tombos da Polenta, que seguem como símbolo maior do evento. Com destaque para o Desfile das Famílias, que contará com a participação de 30 famílias da região, e o aguardado show de Zé Ramalho, às 23h, ambos no sábado (11).

Nesta quinta-feira (9), a entrada será livre, com o Tombo da Polenta distribuído gratuitamente para os apreciadores de polenta, e com shows de Ragazzi Dei Monti e Anthony Altoé. Na sexta (10), as atividades da manhã e da tarde serão dedicadas às escolas do município, com dois tombos da polenta— um às 9h e outro às 15h —, ambos com entrada gratuita. Já a cobrança de ingresso começa a partir das 19h. A programação noturna contará com shows de Cavatappi, João Felipe e Rafael e Zoom Boxx.

O sábado (11) terá dois períodos de acesso ao Centro de Eventos: das 9h30 às 17h e a partir das 19h. O dia começa com o Desfile das Famílias, seguido de almoço típico, apresentações culturais e shows de Cavatappi, Toni Boni, Ragazzi Dei Monti, Zé Ramalho (às 23h) e Jackson Lima na madrugada.

No domingo (12) terá missa em italiano na Igreja Matriz, almoço típico, apresentações culturais, shows de Pedro Ferna, Cantarola, Toni Boni, Ragazzi Dei Monti, Tiago & Rodolfo, e o último tombo da polenta às 15h.

Primeiro final de semana

No último final de semana, a Festa da Polenta recebeu a visita do humorista Diogo Defante, que divertiu quem estava na festa e participou até do tombo da polenta.

Diogo Defante samba, canta e até tomba polenta em passeio pelo ES Crédito: Reprodução Instagram @defante

O primeiro fim de semana também contou com a eleição da rainha e princesas, os tombos da polenta, o Memorial da Costura e o show da dupla Israel & Rodolffo.

Detalhes:

47ª Festa da Polenta

Data: 3 a 12 de outubro



3 a 12 de outubro Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – “Polentão”, Venda Nova do Imigrante



Centro de Eventos Padre Cleto Caliman – “Polentão”, Venda Nova do Imigrante Ingressos: a partir de R$ 10, pelo site Tiketo



QUINTA (9) - Entrada gratuita



18h30 – Abertura dos Portões



– Abertura dos Portões 20h – Tombo da Polenta



– Tombo da Polenta 20h – Show com Ragazzi Dei Monti



– Show com Ragazzi Dei Monti 22h – Show com Anthony Altoé



– Show com Anthony Altoé 0h – Encerramento da Festa



SEXTA (10) - a partir das 19h: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)



10h – Tombo da Polenta para as escolas no município



– Tombo da Polenta para as escolas no município 15h – Tombo da Polenta para as escolas no município



– Tombo da Polenta para as escolas no município 18h30 – Abertura dos Portões



– Abertura dos Portões 20h – Show com Cavatappi



– Show com Cavatappi 22h – Show com João Felipe e Rafael



– Show com João Felipe e Rafael 0h – Show com Zoom Boxx



– Show com Zoom Boxx 2h – Encerramento da Festa



SÁBADO (11) - das 9h30 às 17h: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) | a partir das 19h: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)

- R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) | R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) 9h – Tradicional Desfile das Famílias

– Tradicional Desfile das Famílias 9h30 – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 11h – Almoço Típico

– Almoço Típico 12h – Show com Cavatappi

– Show com Cavatappi 13h – Apresentação Cultural: Grupo Dei Bambini

– Apresentação Cultural: Grupo Dei Bambini 14h40 – Show com Toni Boni

– Show com Toni Boni 15h – Tombo da Polenta

– Tombo da Polenta 16h30 – Apresentação Cultural: Grupo de Dança Convidado

– Apresentação Cultural: Grupo de Dança Convidado 17h – Pausa Técnica

– Pausa Técnica 19h – Reabertura dos portões

– Reabertura dos portões 21h – Show com Ragazzi Dei Monti

– Show com Ragazzi Dei Monti 23h – Show com Zé Ramalho

– Show com Zé Ramalho 1h – Show com Jackson Lima

– Show com Jackson Lima 3h – Encerramento da Festa

DOMINGO (12) - a partir das 9h30: R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia)

- R$ 20 (inteira) / R$ 10 (meia) 9h – Missa em Italiano na Igreja Matriz

– Missa em Italiano na Igreja Matriz 9h30 – Abertura dos portões

– Abertura dos portões 11h – Almoço Típico e Show com Pedro Ferna

– Almoço Típico e Show com Pedro Ferna 12h30 – Cantarola

– Cantarola 13h – Apresentação Cultural: Grupo Granello Giallo

– Apresentação Cultural: Grupo Granello Giallo 13h50 – Apresentação Cultural: Sol da Manhã

– Apresentação Cultural: Sol da Manhã 14h20 – Apresentação Cultural: Grupo I Primi Granelli

– Apresentação Cultural: Grupo I Primi Granelli 15h – Show com Toni Boni

– Show com Toni Boni 15h – Tombo da Polenta

– Tombo da Polenta 17h – Show com Ragazzi Dei Monti

– Show com Ragazzi Dei Monti 19h – Show com Tiago e Rodolfo

– Show com Tiago e Rodolfo 21h – Encerramento da Festa

Este vídeo pode te interessar