Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:01
A 47ª Festa da Polenta entra no segundo e último fim de semana e promete uma programação intensa no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante. O público poderá curtir de quinta (9) a domingo (12) uma série de shows, apresentações culturais e os tradicionais Tombos da Polenta, que seguem como símbolo maior do evento. Com destaque para o Desfile das Famílias, que contará com a participação de 30 famílias da região, e o aguardado show de Zé Ramalho, às 23h, ambos no sábado (11).
Nesta quinta-feira (9), a entrada será livre, com o Tombo da Polenta distribuído gratuitamente para os apreciadores de polenta, e com shows de Ragazzi Dei Monti e Anthony Altoé. Na sexta (10), as atividades da manhã e da tarde serão dedicadas às escolas do município, com dois tombos da polenta— um às 9h e outro às 15h —, ambos com entrada gratuita. Já a cobrança de ingresso começa a partir das 19h. A programação noturna contará com shows de Cavatappi, João Felipe e Rafael e Zoom Boxx.
O sábado (11) terá dois períodos de acesso ao Centro de Eventos: das 9h30 às 17h e a partir das 19h. O dia começa com o Desfile das Famílias, seguido de almoço típico, apresentações culturais e shows de Cavatappi, Toni Boni, Ragazzi Dei Monti, Zé Ramalho (às 23h) e Jackson Lima na madrugada.
No domingo (12) terá missa em italiano na Igreja Matriz, almoço típico, apresentações culturais, shows de Pedro Ferna, Cantarola, Toni Boni, Ragazzi Dei Monti, Tiago & Rodolfo, e o último tombo da polenta às 15h.
No último final de semana, a Festa da Polenta recebeu a visita do humorista Diogo Defante, que divertiu quem estava na festa e participou até do tombo da polenta.
O primeiro fim de semana também contou com a eleição da rainha e princesas, os tombos da polenta, o Memorial da Costura e o show da dupla Israel & Rodolffo.
47ª Festa da Polenta
