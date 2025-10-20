Editorias do Site
Jorge e Mateus explicam motivos para pausa na carreira: 'A estrada te cansa bastante'

Dupla fez show no ES no último sábado (18). Período sabático não deve interromper a produção de novas músicas, segundo a dupla

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:29

Jorge e Mateus explicam o porquê de uma pausa na carreira em 2026
Recentemente, Jorge e Mateus anunciaram que farão uma pausa na carreira e em seus shows. Em entrevista ao programa Viver Sertanejo deste domingo, 19, a dupla explicou os motivos da decisão.

Jorge abordou o assunto: "Nesse próximo ano [2026], [a dupla] Jorge e Mateus vai completar 21 anos. Um ano sabático. Não vai chegar a ser 'um ano', acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso. Uma hora de pensar nas novas diretrizes, os caminhos que a gente deve percorrer pelos próximos 20 [anos]."

O cantor destacou que o fato de se afastar dos shows não deve impedi-lo de trabalhar em novas canções: "Colocar a cabeça no lugar. Compor. Produzir música. Dar uma curtida na molecada. Poder viajar com eles quando estão de férias..."

Mateus emendou a resposta ao falar sobre os filhos: "Participar do dia a dia na escola. São as pequenas coisas às quais a gente quer se apegar um pouco. Esse lance de: 'Ah, mas você vai viajar de novo?'. Como você responde isso para uma criança que quer ter o pai ao lado, buscando na escola, participando? Isso pesa para a gente."

"Ao mesmo tempo, a gente vai descansar um pouco a cabeça e trabalhar de forma mais tranquila nas próximas músicas. Tentar ficar mais potente novamente, porque a estrada te cansa bastante. As coisas vão ficando iguais e rotineiras", concluiu.

Jorge e Mateus fazem últimos shows como dupla e projetam ano sabático

Qual música de Jorge & Mateus define a sua vida amorosa? Vote na enquete

Prefeito diz que vai cancelar show de Jorge e Mateus: “Cariacica não é subúrbio”

'Quero viver essa fama que uma boa novela pode dar', diz Belo sobre personagem em 'Três Graças'
Em 'Três Graças', Aguinaldo Silva faz vilã para órfãos de Odete com Grazi Massafera
Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo