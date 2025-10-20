Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:25
Os cantores Ana Castela e Zé Felipe se beijaram no palco do programa Domingo Legal, do SBT, exibido neste domingo, 19. Apesar da demonstração de afeto, os dois evitaram oficializar o relacionamento como um namoro.
"Estamos sempre juntos", disse Zé em determinado momento.
O apresentador Celso Portiolli, então, perguntou: "Vocês são amigos, então, é isso?"
"A gente está se conhecendo", respondeu Ana, o que causou gritos de "Beija! Beija! Beija!" da plateia.
Após um pouco mais de conversa, Portiolli perguntou: "Não sai um... [gesticula e faz barulho de beijo]". Diante do pedido, o casal se beijou em frente às câmeras e foi aplaudido pela plateia.
O programa já havia sido gravado, e no dia 13 de outubro o próprio SBT divulgou uma foto do momento.
Zé Felipe chamou atenção ao anunciar o fim de seu casamento com a influenciadora Virgínia Fonseca no dia 28 de maio.
A união havia sido oficializada em março de 2021.
Já Ana Castela terminou um namoro de dois anos com Gustavo Mioto em dezembro de 2024.
