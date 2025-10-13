Editorias do Site
Rodrigo do CN promove Dia das Crianças solidário em Viana: “Me vejo nelas”

Brinquedos infláveis, touro mecânico, lanches e até corte de cabelo animaram o bairro onde o músico nasceu e cresceu

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:38

Rodrigo do CN promoveu uma festa animada para as crianças do bairro Canaã, em Vianan
Rodrigo do CN promoveu uma festa animada para as crianças do bairro Canaã, em Viana Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

O bairro Canaã, em Viana, foi palco de muita diversão neste domingo (12), Dia das Crianças, com a festa promovida pelo MC Rodrigo do CN, nascido e criado na comunidade. Moradores lotaram a área do evento para curtir uma programação gratuita pensada para a garotada, mas que acabou conquistando também pais e avós.

Em clima de pertencimento, o músico e a esposa Bruna Lopes vestiram a camisa personalizada com a frase “Dia das Crianças com Rodrigo do CN”. A proposta, segundo ele, é fortalecer vínculos e estimular momentos de convivência entre as famílias do bairro.

“Já faz um tempo que eu queria fazer algo em prol do bairro onde eu cresci. E com a ajuda de um grupo de amigos da minha infância, que já tem experiência em projetos sociais, consegui realizar esse meu primeiro projeto de Dia das Crianças. Foi um sucesso e pretendo fazer mais vezes”, disse Rodrigo para HZ. 

Ao longo do dia, as crianças se revezaram entre brinquedos infláveis, pintura de rosto, balões temáticos, o disputado touro mecânico e até corte de cabelo. Nos pontos de lanche, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante e picolé garantiram a energia para mais diversão.

Festa de Dia das Crianças do Rodrigo do CN teve brinquedos infáveis, comidinhas e diversão
Festa de Dia das Crianças do Rodrigo do CN teve brinquedos infáveis, comidinhas e diversão Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

Meu intuito é mostrar para elas como é bom ser criança. Podendo se divertir, brincar e ver a vida com um pouco mais de leveza. O mundo anda muito cruel e um futuro melhor pode vir através delas

Sentimento de gratidão

“Fica o sentimento de gratidão, realização e uma alegria imensa. Ver que o dever foi cumprido da melhor forma. Eu me vejo nessas crianças. Anos atrás era eu que estava lá pela rua, brincando com meus amigos e vendo uma esperança no meu futuro. Hoje estou aqui, de volta no meu bairro proporcionando o melhor que posso, para elas”.

Nas redes sociais, Rodrigo celebrou o retorno à comunidade onde foi criado e ressaltou o caráter coletivo da iniciativa: “Comunidade unida, sorrisos radiantes e muita alegria! Foi incrível realizar esse evento na comunidade onde nasci, cresci e fui criado. Gratidão por poder retribuir um pouco do que recebi e fazer diferença na vida dessas crianças”.

Também no Instagram, Bruna publicou uma sequência de fotos com a legenda: “Festa do Dia das Crianças já está acontecendo! A manhã está repleta de sorrisos, brincadeiras, música e muita alegria aqui no Canaã. É lindo ver nossa comunidade reunida, celebrando esse dia especial feito com tanto carinho para as crianças”.

