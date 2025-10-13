Solidariedade

Rodrigo do CN promove Dia das Crianças solidário em Viana: “Me vejo nelas”

Brinquedos infláveis, touro mecânico, lanches e até corte de cabelo animaram o bairro onde o músico nasceu e cresceu

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:38

Rodrigo do CN promoveu uma festa animada para as crianças do bairro Canaã, em Viana Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

O bairro Canaã, em Viana, foi palco de muita diversão neste domingo (12), Dia das Crianças, com a festa promovida pelo MC Rodrigo do CN, nascido e criado na comunidade. Moradores lotaram a área do evento para curtir uma programação gratuita pensada para a garotada, mas que acabou conquistando também pais e avós.



Em clima de pertencimento, o músico e a esposa Bruna Lopes vestiram a camisa personalizada com a frase “Dia das Crianças com Rodrigo do CN”. A proposta, segundo ele, é fortalecer vínculos e estimular momentos de convivência entre as famílias do bairro.

“Já faz um tempo que eu queria fazer algo em prol do bairro onde eu cresci. E com a ajuda de um grupo de amigos da minha infância, que já tem experiência em projetos sociais, consegui realizar esse meu primeiro projeto de Dia das Crianças. Foi um sucesso e pretendo fazer mais vezes”, disse Rodrigo para HZ.

Ao longo do dia, as crianças se revezaram entre brinquedos infláveis, pintura de rosto, balões temáticos, o disputado touro mecânico e até corte de cabelo. Nos pontos de lanche, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante e picolé garantiram a energia para mais diversão.

Festa de Dia das Crianças do Rodrigo do CN teve brinquedos infáveis, comidinhas e diversão Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

Meu intuito é mostrar para elas como é bom ser criança. Podendo se divertir, brincar e ver a vida com um pouco mais de leveza. O mundo anda muito cruel e um futuro melhor pode vir através delas

Sentimento de gratidão

“Fica o sentimento de gratidão, realização e uma alegria imensa. Ver que o dever foi cumprido da melhor forma. Eu me vejo nessas crianças. Anos atrás era eu que estava lá pela rua, brincando com meus amigos e vendo uma esperança no meu futuro. Hoje estou aqui, de volta no meu bairro proporcionando o melhor que posso, para elas”.

Nas redes sociais, Rodrigo celebrou o retorno à comunidade onde foi criado e ressaltou o caráter coletivo da iniciativa: “Comunidade unida, sorrisos radiantes e muita alegria! Foi incrível realizar esse evento na comunidade onde nasci, cresci e fui criado. Gratidão por poder retribuir um pouco do que recebi e fazer diferença na vida dessas crianças”.

Também no Instagram, Bruna publicou uma sequência de fotos com a legenda: “Festa do Dia das Crianças já está acontecendo! A manhã está repleta de sorrisos, brincadeiras, música e muita alegria aqui no Canaã. É lindo ver nossa comunidade reunida, celebrando esse dia especial feito com tanto carinho para as crianças”.

