Bombando

Capixaba Rodrigo do CN ocupa 2º lugar entre as músicas mais tocadas do Brasil

Funkeiro de Cariacica integra “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” com Zé Felipe, Oruam e DJ LC da Roça; veja lista completa

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de julho de 2025 às 09:45

“Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim” é uma parceria de MC Rodrigo do CN com Zé Felipe, Oruam, MC Tuto, DJ LC da Roça e MC PL Alves Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipe/@mcrodrigodocn

O Espírito Santo está bem representado no cenário musical nacional. O cantor e compositor MC Rodrigo do CN, natural de Cariacica, aparece em destaque no ranking das 50 músicas mais tocadas do Brasil no primeiro semestre de 2025, divulgado pela Pro-Música. >

A faixa “Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim”, uma parceria com Zé Felipe, Oruam, MC Tuto, DJ LC da Roça e MC PL Alves, ocupa a 2ª posição na lista, que soma dados das principais plataformas de streaming do país. Em primeiro lugar, ficou a canção “Coração Partido” (Corazón Partío), do grupo Grupo Menos É Mais.>

Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e clipes que acumulam milhões de visualizações, MC Rodrigo do CN se consolida como um dos maiores representantes da nova geração do funk capixaba. O sucesso da música - que mescla batidão com refrão chiclete - mostra o poder de artistas regionais no mercado fonográfico e reforça a presença do Espírito Santo nas grandes paradas.>

O artista, que começou sua trajetória no funk de forma independente, vem conquistando espaço com seu estilo direto, batidas envolventes e parcerias de peso. O capixaba já se destacou no cenário local por seu engajamento nas redes e letras que dialogam com a juventude periférica, e agora comemora sua entrada entre os maiores nomes da música nacional. >

>

MC Rodrigo do CN é nascido em Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/@mcrodrigodocn

A faixa faz parte da onda de funks colaborativos que dominam as playlists e viralizam nas redes, misturando vozes de diferentes estados e ritmos. Entre os maiores sucessos do capixaba, estão “Te Maceto Depois Do Baile”, “Motel de Motor”, "Famosinha" e “Ela Vem, Brota No Meu Setor”.>

CONFIRA A LISTA COMPLETA

Coração Partido (Corazón Partío) (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais Oh Garota Eu Quero Você Só Pra Mim (Feat. Dj Lc Da Roça, Mc K9, Mc Rodrigo Do Cn & Mc Pl Alves) – Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto Fui Mlk (Feat. Famouskyo) – Nilo, Dj Di Marques & Mc Paiva Zs Tubarões (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo Última Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Apaga Apaga Apaga (Ao Vivo) – Danilo & Davi Resenha Do Arrocha – J. Eskine, Alef Donk Mãe Solteira (Feat. Mc G15) – Dg E Batidão Stronda, Mc Davi, J. Eskine Barbie – Mc Tuto & Dj Glenner Die With A Smile – Lady Gaga & Bruno Mars Cópia Proibida – Léo Foguete Última Noite – Léo Foguete Última Noite – Nattan & Léo Foguete Apaguei Pra Todos (Ao Vivo) – Ferrugem & Sorriso Maroto Sei Que Tu Me Odeia – Anitta, Mc Danny, Hitmaker Descer Pra Bc – Brenno & Matheus, Dj Ari Sl Saudade Burra (Ao Vivo) – Lauana Prado & Simone Mendes Mtg Na Imaginação – Dj Topo & Mc Livinho Cantada Boba (Ao Vivo) – Jorge & Mateus Do Job – Mc Tuto & Grelo 2025 – Mc Tuto & Dj Oreia Pilantra E Meio – Eric Land & Natanzinho Lima Entregador De Flor (Ao Vivo) – Diego & Victor Hugo Amigo Da Minha Saudade (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Penélope Charmosa 2 – Boladin 211, Dejinha & Mc Rick Fantasma (Feat. Ana Laura Lopes) – Gordão Do Pc, Mc Leozin, Mc Menor Dn Malvadinho – Mc Luuky & Dj Jb Mix Me Ama Ou Me Larga (Ao Vivo) – Simone Mendes Ilusão De Ótica (Ao Vivo) – Matheus & Kauan, Ana Castela Tando – Nuzio Medeiros, Henry Freitas & Kadu Martins Arruma Um Bão – Israel & Rodolffo Mentirosa (Ao Vivo) – Hugo & Guilherme, Wesley Safadão Puta É Só Um Detalhe – Dj Douglinhas, Dj Miller Oficial & Mc Torugo Descer – Kew, Dj Lk Da Escócia Gosta De Rua (Ao Vivo) – Felipe E Rodrigo Seja Ex (Ao Vivo) – Henrique & Juliano 365 Dias (Vida Mansa) (Feat. Mc Bruno Ms, Mc Magal & Aaron Modesto) – Mc Marks, Mc Ryan Sp & Mc Jvila Medley De Igaratá 3 – Mc Negão Original, Dj Guh Mix & Dj Japa Nk P Do Pecado (Ao Vivo) – Grupo Menos É Mais, Simone Mendes Mentira Estampada – Wesley Safadão & Natanzinho Lima Observando Essa Salada – Mc Cebezinho & Dj Yuri Pedrada A Danada Me Ligando – Mc Cebezinho, Mc Kako, Mc Tuto & Dj Oreia Opa Cadê Eu (Ao Vivo) – Clayton & Romário Veneno (Ao Vivo) – Murilo Huff, Zé Neto & Cristiano Motinha 2.0 (Mete Marcha) – Dennis & Luísa Sonza Sujeito Homem (Ao Vivo) – Guilherme & Benuto Apt. – Rosé (로제) & Bruno Mars Abracadabra – Lady Gaga Tu Es + Águas Purificadoras (Ao Vivo) – Fhop Music, Débora Rabelo & Hamilton Rabelo Pirocada Quente – Mc Jvila, Mc Negão Original & Dj Dael >

Este vídeo pode te interessar