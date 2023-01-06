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Tocou, Pocou: as novas músicas de Álvaro Nobre, PTK e mais

Primeira edição de 2023 ainda traz os lançamentos de Will Ribeiro e DJ Lucas Beat com Daniel Caon
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 14:23

2023 chegou e o "Tocou, Pocou" continua trazendo novidades para agitar a sua playlist. Em ritmo de verão e agito, trazemos os últimos lançamentos ainda de 2022 que não deram tempo de entrar no quadro, mas que estão bombando nas plataformas de streaming. São músicas de Álvaro Nobre, PTK, Will Ribeiro e o DJ Lucas Beat, que convidou o capixaba Daniel Caon para uma faixa. Confira o que saiu no cenário musical capixaba.

ÁLVARO NOBRE - PRIMEIRO DA FILA (TINTA)

A balada sertaneja intepretada pelo capixaba é daquelas para tocar o coração. Com trechos românticos como "Eu que tava quase parando, apertei o passo pra não chegar atrasado / O primeiro da fila pra entrar na sua vida /E nunca mais sair dela, coração chegou e sentou na janela", a canção é repleta de declarações de amor. Lançado na segunda quinzena de dezembro, o single já conta com mais de 200 mil views no YouTube

DJ LUCAS BEAT E DANIEL CAON - DESPEDIDA

Surfando entre o funk e o modão, o DJ Lucas Beat convidou o capixaba Daniel Caon para soltar a voz em "Despedida". A canção fala de uma recaída que acontece entre um casal que estava certo de que após a última conversa rolaria um ponto final. "Duas taças de vinho e o papo mudou / E sabe onde a gente terminou" e "Era uma despedida, um ponto final / Mas acabou em cama, puxão de cabeço e vrau" são trechos que contam bem a vibe da letra.

WILL RIBEIRO - AS CORES

Que tal acalmar os ânimos depois do modão apresentado? Vamos no embalo do reggae e do pop com Will Ribeiro. O capixaba de 33 anos apresenta a música "As Cores". Lançada no último dia 20, a canção tem produção de Fred Macucos. "Se as cores vão colorir seu mundo / Deixa eu desenhar você / E te fazer feliz todos os dias mesmo sem ter ondas", diz trecho da canção que está disponível nas plataformas digitais.

PTK - FAZ ASSIM MOZÃO

Lançada no finzinho de 2022, a música é um rap cheio de sonoridade no melhor embalo do R&B. Na letra, PTK fala dos momentos de intimidade com a amada. O clipe já tem com mais de 4 mil views no YouTube, com muitos fãs elogiando o som que encontraram.

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