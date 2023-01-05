Anitta revela que seu próximo álbum será só de funk

A cantora Anitta Crédito: YouTube/PodDelas

Em entrevista à Billboard, Anitta falou sobre o sucesso do seu último álbum, Versions Of Me e sobre ser a artista latina indicada na categoria Artista Revelação do Ano no Grammy Awards 2023 . A cantora também revelou que está trabalhando no seu novo projeto musical e estará totalmente voltada para o estilo musical funk.

“É muito especial. Eu realmente me senti incrível como uma artista revelação. Algumas pessoas no Brasil diriam: “Não sei, não é uma nova artista”, mas no meu país trabalho há 12 anos, mas aqui na América, na verdade, estou começando agora. É tão diferente, é tão difícil para mim chegar a esse outro nível, de entrar em outro mercado e trabalhar lá, é uma nova carreira absolutamente do zero”, disse.

Sobre a dificuldade de popularizar e inserir músicas na língua portuguesa no mercado mundial, a estrela disse que é “porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o som dela”.

No entanto, Anitta revelou que “agora nos shows as pessoas estão se acostumando com minhas músicas em português e eles gostam”, e revelou que já está se dedicando ao seu sexto álbum.