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Anitta enfrenta forte turbulência em jatinho particular; assista ao vídeo

David Brazil filmou momento e mostrou para seguidores nas redes sociais: ‘Não adianta gritar’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 13:51

Anitta em imagem de divulgação de seu novo álbum,
Anitta Crédito: Marco Ovando/Divulgação
Anitta, de 29 anos, passou por momentos de apreensão durante voo em seu jatinho particular. Acompanhada do influenciador David Brazil, de 53, a cantora enfrentou uma turbulência forte. O amigo filmou o momento e dividiu com os seguidores nas redes sociais na noite de segunda-feira, 26. No vídeo, ela apareceu com medo e segurando forte a mão dele.
Além disso, Anitta chegou a gritar com o balanço da aeronave. "Não temas! Estou contigo! Não me aperta, não. Está me machucando", disse o influenciador. Ele também brincou com a situação na legenda do post: "Não adianta gritar".
Recentemente, eles estiveram na Flórida, nos Estados Unidos, onde passaram o Natal em uma mansão. A artista até chegou a mostrar a decoração do local, que contava com piscina, cinema, salão de jogos e quadra esportiva. Anitta passou o feriado com amigos, familiares e cachorros: "O Natal mais legal de todos", registrou.

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