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Embaixador no ES

"Esse show em Guarapari será bem especial", adianta Gusttavo Lima sobre Pré-Réveillon da P12

Em conversa com "HZ", sertanejo deu mais detalhes sobre a apresentação na Cidade Saúde, além de fazer um balanço dos 15 anos de carreira e adiantar perspectivas para 2023
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 27 de Dezembro de 2022 às 09:00

Gusttavo Lima faz show em Guarapari nesta sexta-feira (30)
Gusttavo Lima faz show em Guarapari nesta sexta-feira (30) Crédito: Augusto Albuquerque/Divulgação
Nada como "aquecer as turbinas" para o verão - e para 2023 - com a presença do embaixador da música sertaneja entre nós! Em meio a vários shows que prometem bombar a estação mais quente do ano no ES, a apresentação de Gusttavo Lima no Pré-Revéillon da P12, em Guarapari, é um dos mais esperados. 
O espetáculo, que abre a programação da casa na Cidade Saúde, rola nesta sexta (30), a partir das 21h, e também contará com a performance do badalado DJ Bhaskar. Não dá para perder!
Gusttavo é um mineiro bem habitué em terras capixabas e já cansou de dizer que por aqui se "sente em casa". Entre seus shows no Estado em 2022, está o badalado "Buteco", que lotou o Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, em julho.
Em conversa com "HZ", o cantor - um dos artistas mais influentes da música nacional, que chega a contar com mais de 44,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 19,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube - deu detalhes de como será a apresentação de Guarapa, a última no Espírito Santo em 2022. Ah, sim: ele já tem show confirmado para o início de 2023, mais precisamente em 13 de janeiro, no Parador Internacional Guriri.
"Esse show em Guarapari será bem especial", suspira, com ar de mistério. "O que posso adiantar é que o repertório estará bem diversificado, trazendo grandes sucessos da carreira que já me acompanham há anos e a galera capixaba adora, além, é claro, de músicas novas como 'Fala Mal de Mim', 'Não Pega Ninguém Ainda' e 'Termina Comigo Antes'", adianta, dizendo que seu último projeto, "Buteco Goiânia", também vai dar o ar da graça.
"Uma que pretendo fazer (do novo disco) é 'Ex dos Meus Sonhos', um dos carros-chefes desse álbum. Agora, das que não podem ficar de fora, com certeza, das mais antigas, 'Balada Boa' e 'Gatinha Assanhada'. Já das recentes, 'Bloqueado', um hit que está na boca da galera e alcançou o primeiro lugar entre as músicas mais tocadas nas rádios neste ano", enumera Gusttavo, empilhando sucessos, no bom sentido, é claro!

CARREIRA

Por falar em sucessos, recentemente Lima gravou um DVD em São Paulo comemorando 15 anos de carreira (o tempo passa...). Aproveitamos para perguntar, bem no estilo recordar é viver, quais foram os momentos mais marcantes dessa trajetória. Teria alguma frustração, coisa que faltou realizar, por exemplo?
O sertanejo respondeu sem pestanejar, fazendo uma espécie de resumo de tudo de importante que viveu. "A própria gravação desse DVD foi um dos momentos mais marcantes. Posso afirmar que foi um dos dias mais felizes da minha vida, não tenho dúvida nenhuma disso. Sabe quando você realiza algo e se sente plenamente realizado? Foi essa a sensação que tive ao encerrar o show e pensar em tudo o que passei nesses 15 anos para chegar até aqui", relata, sem esconder a emoção.
"Claro que vivi outros momentos importantes e isso falando desde a gravação do meu DVD em Patos de Minas, em 2011, que considero um divisor de águas em minha trajetória. Teve o DVD de Barretos e o do 'Buteco in Boston', no qual tivemos o maior público de um cantor sertanejo nos Estados Unidos, isso logo após a pandemia da Covid-19. Enfim, são apenas alguns exemplos... Agora, quanto aos perrengues, cara, passei bastante também (risos)! Frustração, inúmeras, mas as coisas boas superam tudo isso e sou bastante grato a Deus e aos meus fãs por tudo o que tenho vivido", suspira, novamente.

"OLHA A ONDA!"

Realizações à parte, Gusttavo Lima encarou um novo desafio recentemente, com o lançamento do projeto "Buteco em Alto Mar", sua primeira experiência fazendo shows em um cruzeiro. Sinta a vibe!
"Foi uma experiência maravilhosa! Nosso 'Buteco em Alto Mar' aconteceu agora, recentemente, entre os dias 16 e 20 de dezembro, e contamos com uma programação top demais, com grandes artistas e parceiros. Entre os destaques, não posso deixar de citar a Noite do Vermelhão, que foi inesquecível! Acredito que conseguimos fazer uma boa entrega ao público nessa primeira edição. Foram dias de muita música e diversão a bordo do Navio Costa Firenze, que dispensa comentários...".

RETROSPECTIVA

Não é preciso dizer que 2022 foi um ano bem movimentado para Gusttavo Lima. O cantor se deu bem nos investimentos (como os negócios no ramo imobiliário, em bebidas, com o lançamento do “Vermelhão”, frigorífico e perfumes, só para citar alguns projetos extra-música), liderou o ano com o maior cachê pago entre os artistas sertanejos e também ficou na lista dos mais tocados nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer e YouTube.
Além disso, o “Embaixador”, de acordo com uma pesquisa da empresa Connectmix - responsável pelo monitoramento de dados musicais - chega ao fim do ano como o cantor mais tocado nas rádios do país, com mais de 5,3 milhões de execuções.
Gusttavo Lima foi o artista mais tocado nas rádios brasileiras em 2002
Gusttavo Lima foi o artista mais tocado nas rádios brasileiras em 2002 Crédito: Augusto Albuquerque
Como nem tudo são flores, o artista também viu seu nome ser envolvido em polêmicas, como a investigação em relação à cobrança de cachês (a quantia que recebeu para participar do comercial da Mega da Virada em 2021 está sob sigilo de 100 anos, por determinação de Jair Bolsonaro). Até mesmo o apoio incondicional ao atual presidente, que buscava a reeleição em 2022, também foi questionado por alguns fãs.
Em clima de paz e amor, e fugindo de polêmicas, perguntamos as perspectivas de Lima para 2023, especialmente em relação a sua vitoriosa carreira.
"(Tenho) Muitos planos! Mas, o principal deles, é continuar na estrada, levando música e alegria para a vida das pessoas. Espero que 2023 seja um ano de muito trabalho, saúde, paz e prosperidade para todos. Sobre novos projetos, tem o lançamento do DVD em comemoração aos 15 anos de carreira e algumas novidades em andamento que, logo, logo, vou trazer para vocês", despista, logo depois desejando boas festas para os capixabas. "Um feliz ano novo (para todos) e que 2023 seja um ano realmente incrível!", complementa. Que assim seja!

SERVIÇO

  • PRÉ-RÉVEILLON P12 GUARAPARI
  • ATRAÇÕES: Gusttavo Lima e Bhaskar
  • QUANDO: Sexta-feira (30), a partir das 21h, na P12 Parador Internacional Guarapari. Rod. do Sol, Km26, Praia de Porto Grande, Meaípe
  • INGRESSOS: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia), 5º lote. À venda pela internet (Compre aqui)

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