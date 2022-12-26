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Música

Marília Mendonça foi a artista mais ouvida no ES em 2022, segundo o Spotify

Gusttavo Lima aparece em segundo na lista dos artistas e podcasts mais ouvidos divulgada pela plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Dezembro de 2022 às 07:00

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo
Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo em 2021. Seu repertório ainda é o mais ouvido pelos capixabas Crédito: Reprodução Instagram Marília Mendonça
Como todo ano, o Spotify faz sua retrospectiva de músicas que bombaram na plataforma de streaming em 2022. Na lista de artistas mais compartilhados no Brasil, quem aparece no topo é Taylor Swift, enquanto a música que mais apareceu nos compartilhamentos foi "As It Was", de Harry Styles. O segundo lugar foi garantido por Baco Exu do Blues e Luísa Sonza com a música "Hotel Caro".
Mas e os capixabas, como se comportaram durante 2022? Segundo o Spotify, só deu sertanejo nos streamings. O Top 5 de artistas mais ouvidos pelos capixabas teve quatro artistas do gênero e um do rap. O topo ficou com a saudosa Marília Mendonça.
  1. Marília Mendonça
  2. Gusttavo Lima
  3. Henrique & Juliano
  4. Jorge & Mateus
  5. Filipe Ret
Na leva de podcasts, os assuntos variaram, mas a liderança foi de Igor Cavalari e Thiago Marques com o Podpah, seguido pelo jornalístico "A Mulher da Casa Assombrada", da Folha de S. Paulo. Confira a lista abaixo dos podcasts mais ouvidos pelos capixabas.
  1. Podpah
  2. A Mulher da Casa Abandonada
  3. Exclusivo Spotify Psicologia na Prática
  4. Original Spotify Café da Manhã
  5. Original Spotify Mano a Mano
O comportamento do capixaba foi bem similar ao da Geração Z, que também teve Marília Mendonça e o PodPah na lista de artistas e podcasts mais ouvidos. Vale lembrar que o Spotify tem mais de 456 milhões de usuários ativos, incluindo mais de 195 milhões de assinantes do Spotify Premium, em 183 mercados.

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