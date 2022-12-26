Marília Mendonça foi a artista mais ouvida no ES em 2022, segundo o Spotify

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente aéreo em 2021. Seu repertório ainda é o mais ouvido pelos capixabas Crédito: Reprodução Instagram Marília Mendonça

Como todo ano, o Spotify faz sua retrospectiva de músicas que bombaram na plataforma de streaming em 2022. Na lista de artistas mais compartilhados no Brasil, quem aparece no topo é Taylor Swift, enquanto a música que mais apareceu nos compartilhamentos foi "As It Was", de Harry Styles. O segundo lugar foi garantido por Baco Exu do Blues e Luísa Sonza com a música "Hotel Caro".

Mas e os capixabas, como se comportaram durante 2022? Segundo o Spotify, só deu sertanejo nos streamings. O Top 5 de artistas mais ouvidos pelos capixabas teve quatro artistas do gênero e um do rap. O topo ficou com a saudosa Marília Mendonça.

Marília Mendonça Gusttavo Lima

Henrique & Juliano

Jorge & Mateus

Filipe Ret



Na leva de podcasts, os assuntos variaram, mas a liderança foi de Igor Cavalari e Thiago Marques com o Podpah, seguido pelo jornalístico "A Mulher da Casa Assombrada", da Folha de S. Paulo. Confira a lista abaixo dos podcasts mais ouvidos pelos capixabas.

Podpah A Mulher da Casa Abandonada

Exclusivo Spotify Psicologia na Prática

Original Spotify Café da Manhã

Original Spotify Mano a Mano

