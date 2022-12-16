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TikTok: veja as dancinhas que mais bombaram em 2022 na plataforma

De "Tubarão Te Amo" a "Dançarina", vários hits do momento foram consolidados na rede social chinesa neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 11:51

TikTok: veja as dancinhas que mais bombaram em 2022 na plataforma
TikTok: veja as dancinhas que mais bombaram em 2022 na plataforma Crédito: TikTok
É quase impossível você não ter visto alguma dancinha do TikTok neste ano. Entre famosos e anônimos, uma coisa é certa: basta fazer um vídeo com a música do momento e depois contar com a sorte - e algoritmos - para viralizar. Através dos movimentos criados especificamente para cada canção, novos hits surgiram e ganharam o público por conta de uma enorme distribuição promovida pela plataforma.
Os olhos do público ficaram ainda mais voltados para os influenciadores que embarcaram nas tendências. Entre os principais nomes estão Virgínia Fonseca, Larissa Manoela, Beca e Vanessa Lopes. Do pop ao funk, pensando até pelo sertanejo, certamente o sonho de muitos artistas hoje em dia é acertar “a boa” no TikTok.

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A lista das dancinhas mais virais é grande, mas separamos algumas que bombaram em 2022. Inclusive, você pode até ter feito alguma dessas. Que tal relembrar?

“TUBARÃO TE AMO”

O início dessa música com o trecho de “Tesouro do Pirata” (Onda Onda), canção do Tchakabum lançada em 2001, foi um verdadeiro sucesso. Com uma versão diferente, criada pelo DJ LK da Escócia, o hit ganhou as principais plataformas de música e, consequentemente, se tornou uma das grandes dancinhas do ano. Isso porque os vídeos circularam até mesmo fora do Brasil. Até um capixaba estourou com a dança durante um momento de descontração no escritório. A faixa chegou a entrar no top 3 viral do Spotify dos Estados Unidos.
@pv_mapa tubarão te amo ? #tubarao #mcdaniel #melmaia #tubaraoteamo #fly ♬ som original - PV TUBARÃO ?

“DESENROLA, BATE E JOGA DE LADINHO”

O nome da música já ensina a dança. Os três passos da canção “Desenrola, bate e joga de ladinho” conquistaram o Brasil. O funk é uma parceria do rapper L7nnon com o grupo Os Hawaianos e com o DJ Bel da CDD, em um feat com o DJ Biel do Furduncinho. Para quem não se lembra, Os Hawaianos estouraram em 2010 com “É o pente”, hit na época. O grupo nasceu na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro.
@vai_ser_hexa_2026 Desenrola... #brasil #neymar #brasilxchile ♬ som original - Brasil hexa 2026??????

"MALVADÃO 3"

O rapper Xamã conseguiu conquistar o topo da lista de músicas mais tocadas do Spotify no primeiro semestre deste ano com “Malvadão 3”. As batidas da canção ficaram marcadas ainda mais nas dancinhas do TikTok, que foram reproduzidas milhares de vezes. O carioca conseguiu furar a bolha e ultrapassar até mesmo os hits sertanejos na plataforma de música. Até hoje a canção é um sucesso nas festas por todo país.
@ajuliaschuster Malvadão ?❤️ #trend #dc #dancinhas #malvadão3 #pravocê ♬ Malvadão 3 - Xamã & Gustah & Neo Beats & Bagua Records

“QUEBRA DE LADINHO E FAZ CORAÇÃOZINHO”

Com mais de 1 milhão e 200 mil vídeos no TikTok, o funk "Quebra de ladinho e faz coraçãozinho" foi o quarto mais reproduzido em danças na plataforma. A música é uma parceria entre DJ JL O único, DJ LK da Escócia, DJ Breno, DJ Pedrin e JD Créu. Esse é mais um funk que conseguiu ganhar o público de uma maneira popular.
@mpaulodias Joga de ladinho, faz o coraçãozinho ?? #fypシ #tutorial #dancetutorial #dance ♬ QUEBRA DE LADINHO e FAZ CORAçãoOZINHO - Dj JL O Único & Dj LK da Escócia & DJ Breno & DJ Pedrin & Dj Créu

“DANÇARINA”

Não poderia faltar ele nesta lista. Pedro Sampaio sabe criar novos hits quando o assunto é TikTok. Suas músicas sempre dançantes e chicletes ficam na cabeça do público e faz com que ninguém fique parado. Um exemplo disso é a faixa “Dançarina”, que explodiu nas redes sociais e ganhou até uma versão especial com MC Pedrinho e Anitta. Certamente você escutou essa música em alguma festa neste ano.
@gabiluthai Ahhhh ahh doida pra ❤️✨ #dançarina #pedrosampaio #foryou ♬ DANÇARINA - PEDRO SAMPAIO & Mc Pedrinho

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