Veja os 10 posts mais curtidos no Instagram em 2022

Fotos mais curtidas do Instagram em 2022 entraram para o TOP 20 de mais curtidas da história do app Crédito: Reprodução/Instagram

quais as fotos mais curtidas no Instagram neste ano? Em 2022, o assunto está ainda mais em alta, uma vez que O fim de ano está chegando e a turma ligada nas redes sociais logo incita a pergunta:Em 2022, o assunto está ainda mais em alta, uma vez que o jogador Messi quebrou o recorde de imagem com mais likes na história do aplicativo . São mais de 65 milhões de curtidas na imagem do camisa 10 da Argentina levantando a taça da Copa do Mundo Fifa após a vitória contra a França.

Da lista das 20 fotos mais curtidas na história do Instagram segundo o Wikipedia, muitas são de 2022 e os seus registros são, na maioria, de jogadores de futebol - a foto de Messi com a taça está aí para provar. A Copa do Mundo do Catar 2022 impulsionou bastante este feito.

Por sinal, o futebol deu uma bela mexida na lista, que já contou com mais celebridades do entretenimento no ranking. Vale lembrar que, até esta terça-feira (20), a foto que ocupava o topo do mundo em curtidas era a imagem de um ovo. Ela foi publicada em 2019 para desbancar Kylie Jenner que, na época, detinha o recorde com 18 milhões de likes numa foto.

Com a ajuda de artigos publicados pelas ferramentas de monitoramento das mídias sociais e dados de mercado e consumidores, Brandwatch e Statista, além do Wikipedia, chegamos a um top 10 de posts mais curtidos de 2022. Confira abaixo a lista apurada até o dia 20 de dezembro.

1 - Lionel Messi: Fotos do tricampeonato argentino na Copa do Mundo FIFA de 2022 - 65,6 milhões

2 - Cristiano Ronaldo: Foto com Lionel Messi jogando xadrez. Publi da Louis Vuitton - 42,1 milhões

3 - Lionel Messi: Foto dormindo com a Taça da Copa do Mundo - 41,5 milhões

4 - Lionel Messi: Foto com a Taça da Copa do Mundo no avião - 38 milhões

5 - Lionel Messi: Foto com Cristiano Ronaldo jogando xadrez. Publi da Louis Vuitton - 32,5 milhões

6 - Cristiano Ronaldo: Foto após saída do Mundial de 2022 - 31,5 milhões

7 - Lionel Messi: Foto da classificação da Argentina para a Final do Mundial 2022 - 29 milhões

8 - Zendaya: Foto do aniversário do namorado Tom Holland - 25,7 milhões

9 - Tom Holland: Recriação do meme dos 3 Homens-Aranha - 24,8 milhões

10 - Kylie Jenner: Foto da filha com o irmão recém-nascido - 22,9 milhões

Foto das mãos dos filhos de Kylie Jenner está entre as 10 mais curtidas de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram

No TOP 20 de fotos mais curtidas da história do Instagram ainda temos mais três publicações de 2022, incluindo a de um brasileiro. A foto de Neymar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Catar ficou em 11º na lista deste ano e em 16º no ranking histórico. Fechando a lista do TOP 20 da história, Messi ainda tem mais duas fotos. Confira as três últimas do ranking de 2022 abaixo.

11 - Neymar Junior: Foto da eliminação brasileira no Mundial 2022 - 22,7 milhões

12 - Lionel Messi: Foto com a Seleção Argentina no Mundial 2022 - 22,6 milhões

13 - Lionel Messi Foto em parceria com a Adidas - 22,4 milhões