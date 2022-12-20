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Redes sociais

Veja os 10 posts mais curtidos no Instagram em 2022

Messi mantém a maioria das posições no chart, são sete, baseado em informações de ferramentas de monitoramento de mídias sociais e o Wikipedia
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 19:05

Fotos mais curtidas do Instagram em 2022 entraram para o TOP 20 de mais curtidas da história do app
Fotos mais curtidas do Instagram em 2022 entraram para o TOP 20 de mais curtidas da história do app Crédito: Reprodução/Instagram
O fim de ano está chegando e a turma ligada nas redes sociais logo incita a pergunta: quais as fotos mais curtidas no Instagram neste ano? Em 2022, o assunto está ainda mais em alta, uma vez que o jogador Messi quebrou o recorde de imagem com mais likes na história do aplicativo. São mais de 65 milhões de curtidas na imagem do camisa 10 da Argentina levantando a taça da Copa do Mundo Fifa após a vitória contra a França.
Da lista das 20 fotos mais curtidas na história do Instagram segundo o Wikipedia, muitas são de 2022 e os seus registros são, na maioria, de jogadores de futebol - a foto de Messi com a taça está aí para provar. A Copa do Mundo do Catar 2022 impulsionou bastante este feito.
Por sinal, o futebol deu uma bela mexida na lista, que já contou com mais celebridades do entretenimento no ranking. Vale lembrar que, até esta terça-feira (20), a foto que ocupava o topo do mundo em curtidas era a imagem de um ovo. Ela foi publicada em 2019 para desbancar Kylie Jenner que, na época, detinha o recorde com 18 milhões de likes numa foto.
Com a ajuda de artigos publicados pelas ferramentas de monitoramento das mídias sociais e dados de mercado e consumidores, Brandwatch e Statista, além do Wikipedia, chegamos a um top 10 de posts mais curtidos de 2022. Confira abaixo a lista apurada até o dia 20 de dezembro.

1 - Lionel Messi: Fotos do tricampeonato argentino na Copa do Mundo FIFA de 2022 - 65,6 milhões

2 - Cristiano Ronaldo: Foto com Lionel Messi jogando xadrez. Publi da Louis Vuitton - 42,1 milhões

3 - Lionel Messi: Foto dormindo com a Taça da Copa do Mundo - 41,5 milhões

4 - Lionel Messi: Foto com a Taça da Copa do Mundo no avião - 38 milhões

5 - Lionel Messi: Foto com Cristiano Ronaldo jogando xadrez. Publi da Louis Vuitton - 32,5 milhões

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6 - Cristiano Ronaldo: Foto após saída do Mundial de 2022 - 31,5 milhões

7 - Lionel Messi: Foto da classificação da Argentina para a Final do Mundial 2022 - 29 milhões

8 - Zendaya: Foto do aniversário do namorado Tom Holland - 25,7 milhões

9 - Tom Holland: Recriação do meme dos 3 Homens-Aranha - 24,8 milhões

10 - Kylie Jenner: Foto da filha com o irmão recém-nascido - 22,9 milhões

Foto das mãos dos filhos de Kylie Jenner está entre as 10 mais curtidas de 2020
Foto das mãos dos filhos de Kylie Jenner está entre as 10 mais curtidas de 2020 Crédito: Reprodução/Instagram
No TOP 20 de fotos mais curtidas da história do Instagram ainda temos mais três publicações de 2022, incluindo a de um brasileiro. A foto de Neymar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Catar ficou em 11º na lista deste ano e em 16º no ranking histórico. Fechando a lista do TOP 20 da história, Messi ainda tem mais duas fotos. Confira as três últimas do ranking de 2022 abaixo.

11 - Neymar Junior: Foto da eliminação brasileira no Mundial 2022 - 22,7 milhões

12 - Lionel Messi: Foto com a Seleção Argentina no Mundial 2022 - 22,6 milhões

13 - Lionel Messi Foto em parceria com a Adidas - 22,4 milhões

Fonte: Wikipedia

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