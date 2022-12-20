Messi bate o recorde de foto mais curtida do Instagram

Não bastasse ser sete vezes o detentor da Bola de Ouro de Melhor Jogador e campeão do mundo em 2022, Lionel Messi garantiu um novo título. O camisa 10 da Argentina é o dono da foto mais curtida da história do Instagram.
A imagem de Messi com a taça da Copa da Fifa logo após a vitória da Seleção Argentina no Mundial conta com mais de 62 milhões de likes, ultrapassando a foto do ovo, de 2019, que conta com 56,8 milhões de curtidas.
"Tantas vezes sonhei, tanto desejei que ainda não caiu (a ficha), não consigo acreditar", diz a mensagem no post de Messi, o mais curtido da plataforma.
Vale lembrar que a imagem do ovo, quando publicada, tinha o propósito de ser a imagem mais curtida da plataforma. Na época, a foto do ovo surgiu num tom de brincadeira para bater o recorde da influenciadora e empresária Kylie Jenner, que era de 18 milhões de likes em uma foto.