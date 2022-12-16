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Teve o Instagram hackeado? App lança ferramenta para ajudar a recuperar; aprenda a usar

Pensando na segurança dos usuários, rede social criou um formulário simplificado para ajudar pessoas que perderam o acesso à conta. Um detalhe: amigos também poderão auxiliar na recuperação, ajudando na confirmação da identidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 14:23

Instagram alterou a forma de recuperação de contas hackeadas
Instagram alterou a forma de recuperação de contas hackeadas Crédito: Freepik
Só quem teve a conta do Instagram hackeada sabe a dor de cabeça que é recuperá-la, além do medo que sentimos da possibilidade de ter dados e fotos expostas na internet.  Pensando em fortalecer a segurança dos usuários, a rede social anunciou nesta quinta-feira (15) que criou um formulário simplificado para ajudar pessoas que perderam o acesso à conta. Um detalhe: amigos também poderão auxiliar na recuperação, ajudando a confirmar sua identidade.
Segundo o portal G1, a empresa também informou que, a partir de agora, o selo azul de verificação será exibido em mais lugares da plataforma.
O novo formulário para quem teve a conta hackeada já está disponível. Segundo a rede, o serviço permite ao usuário encaminhar uma solicitação ao suporte da empresa e ter o retorno mais rápido.
O usuário pode explicar os motivos por que deseja recuperar o perfil, escolhendo opções, como exemplificado em foto abaixo.
Instagram criou um formulário com perguntas para tentar recuperar contas hackeadas
Instagram criou um formulário com perguntas para tentar recuperar contas hackeadas Crédito: Reprodução/Instagram
Os usuários também poderão solicitar que seus amigos confirmem sua identidade. Segundo o Instagram, essa funcionalidade estava em testes desde o início do ano e também já está disponível para todos.
Ainda segundo o G1, o Instagram informou que está testando emitir um aviso caso um perfil suspeito se passando por outra pessoa ou empresa envie uma solicitação para te seguir. "Nos próximos meses, também vamos enviar avisos se uma conta suspeita de ser impostora enviar uma DM", adiantou os administradores da rede social.

SELO DE VERIFICAÇÃO

O selo azul de verificação também sofreu algumas alterações. A ferramenta agora aparece em mais áreas da plataforma. O emblema está visível nos Stories, nas Mensagens Diretas (DMs) e em breve também estará presente no feed.
"Dessa forma, você pode determinar rapidamente se a conta com a qual está interagindo é autêntica", disse a empresa em comunicado.

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