Saiba como ativar ou desativar legendas automáticas de vídeos no Instagram

Saiba como ativar legendas automáticas de vídeos no Instagram Crédito: Pexels

A ferramenta de legendas automáticas, muito utilizada em diversas plataformas como Tik Tok e Youtube, é fundamental para proporcionar acessibilidade aos deficientes auditivos e pessoas surdas. Por isso, é importante saber onde encontrar esse recurso e saber ativá-lo, mesmo que não seja obrigatório.

No Instagram, por exemplo, o procedimento é fácil e rápido. Qualquer pessoa com acesso ao aplicativo, seja por Android e iPhone (iOS), pode ativar ou desativar as legendas automáticas. Para habilitar a função, basta entrar nas configurações da conta e alterar a marcação da opção de texto em vídeos.

“HZ” preparou o passo a passo para ensinar você, caro leitor, como ativar essa função no seu aplicativo. São 7 etapas simples de seguir até habilitar as legendas automáticas, então preste atenção:

PASSO 1 - NO SEU PERFIL, CLIQUE NAS TRÊS LISTRAS PARA ABRIR O MENU

Passo 1 Crédito: Reprodução/@felipekhoury

PASSO 2 - EM SEGUIDA, CLIQUE EM CONFIGURAÇÕES

Passo 2 Crédito: Reprodução/Instagram

PASSO 3 - DEPOIS ESCOLHA A OPÇÃO "CONTA"

Passo 3 Crédito: Reprodução/Instagram

PASSO 4 - CLIQUE EM "LEGENDAS"

Passo 4 Crédito: Reprodução/Instagram

PASSO 5 - ATIVE O MODO "LEGENDAS" E CONFIRA SE O IDIOMA ESTÁ EM PORTUGUÊS

Passo 5 Crédito: Reprodução/Instagram/@felipekhoury

PASSO 6 - ENTRE EM UM VÍDEO E TOQUE NOS TRÊS PONTINHOS NO CANTO SUPERIOR DIREITO. DEPOIS, APERTE EM "GERENCIAR LEGENDAS"

Passo 6 Crédito: Reprodução/Instagram

PASSO 7 - ATIVE OU DESATIVE A CHAVE "LEGENDAS" PARA ALTERAR A FUNÇÃO