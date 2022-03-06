Saiba como ativar ou desativar legendas automáticas de vídeos no Instagram

A ferramenta de legendas automáticas, muito utilizada em diversas plataformas como Tik Tok e Youtube, é fundamental para proporcionar acessibilidade aos deficientes auditivos e pessoas surdas. Por isso, é importante saber onde encontrar esse recurso e saber ativá-lo, mesmo que não seja obrigatório.
No Instagram, por exemplo, o procedimento é fácil e rápido. Qualquer pessoa com acesso ao aplicativo, seja por Android e iPhone (iOS), pode ativar ou desativar as legendas automáticas. Para habilitar a função, basta entrar nas configurações da conta e alterar a marcação da opção de texto em vídeos.
“HZ” preparou o passo a passo para ensinar você, caro leitor, como ativar essa função no seu aplicativo. São 7 etapas simples de seguir até habilitar as legendas automáticas, então preste atenção: