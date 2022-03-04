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BBB 22

'BBB 22': Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da próxima festa

Gloria volta ao reality para cantar sucessos como Leilão, A Queda e Bonekinha. Já Pedro Sampaio está preparando um mix de autorias que estão no ranking das canções mais tocadas no País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Março de 2022 às 08:14

Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da próxima festa do
Gloria Groove e Pedro Sampaio são atrações da próxima festa do "BBB 22" Crédito: Futura Press/Folhapress / Rubens Cavallari/Folhapress
A festa do Big Brother Brasil 22 desta sexta-feira, 4, já tem atrações confirmadas: Gloria Groove e Pedro Sampaio serão os responsáveis por animar a casa mais vigiada do Brasil.
Gloria volta ao reality para cantar sucessos como Leilão, A Queda e Bonekinha, além de seus lançamentos, como Vermelho que tem sido sucesso fora do reality. O DJ Pedro Sampaio já está preparando um mix de autorias que estão no ranking das canções mais tocadas no País e versões de músicas que todos conhecem e adoram cantar e dançar.
O sucesso das músicas de Gloria dentro da casa tem sido notado pela cantora, que vê com alegria a repercussão do seu trabalho entre os brothers: "Esse é o BBB que estou sendo mais falada! Realmente, as músicas têm sido cantadas em todas as festas - e até quando não está rolando festa. Acho que esse é um medidor muito incrível para mim e para minha carreira". Para o show desta sexta, 4, Gloria já "chamou" a Lady Leste (nome de seu álbum novo) pra ver "todos os brothers cantando e se jogando" com ela.
Pedro Sampaio também está de olho no Big Brother Brasil e fica atento quando suas músicas são lembradas dentro do reality: "Acompanhar o BBB faz parte da cultura do brasileiro e principalmente pra mim, um artista pop, é importante demais saber o que está acontecendo". Para a festa, ele pretende entregar o melhor de seu repertório para o brothers e garante que além das músicas já conhecidas, Dançarina, seu mais novo single, estará no setlist.
Além dos shows, a festa, que tem um clima de baile funk, terá set com câmera slow motion para garantir o melhor close dos participantes e uma gaiola para os confinados do BBB 22 dançarem.

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