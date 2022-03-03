Ex de Dinho, do Mamonas Assassinas, ainda vive na região da Serra da Cantareira

Valéria Zoppello,ex-namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução/Instagram/@valeriazoppello

Valéria Zoppello, ex-namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, prestou uma homenagem ao cantor nas redes sociais, na última quarta-feira (02). "Saudade. Amor eterno. Luz e amor", escreveu ela na legenda da publicação ao lado do ex-companheiro. A lembrança é referente ao exato dia em que se completaram 26 anos do trágico acidente aéreo que resultou na morte dos cinco integrantes do grupo.

Inclusive, a ex-modelo ainda mora na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, localidade do acidente em 1996, e segue recordando os momentos ao lado de Dinho. Porém, hoje Valéria vive outra vida. Após a carreira de modelo, ela seguiu a vida como atriz por um tempo, migrou para o automobilismo, fotografia e hoje se dedica às orquídeas.