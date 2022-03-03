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Homenagem

Ex de Dinho, do Mamonas Assassinas, ainda vive na região da Serra da Cantareira

Localidade é a mesma do acidente aéreo com a banda. A ex-modelo fez um post relembrando os 26 anos da passagem do cantor. "Saudade. Amor eterno. Luz e amor", escreveu ela na publicação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Março de 2022 às 15:55

Valéria Zoppello,ex-namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Valéria Zoppello,ex-namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas Crédito: Reprodução/Instagram/@valeriazoppello
Valéria Zoppello, ex-namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, prestou uma homenagem ao cantor nas redes sociais, na última quarta-feira (02). "Saudade. Amor eterno. Luz e amor", escreveu ela na legenda da publicação ao lado do ex-companheiro. A lembrança é referente ao exato dia em que se completaram 26 anos do trágico acidente aéreo que resultou na morte dos cinco integrantes do grupo.
Inclusive, a ex-modelo ainda mora na região da Serra da Cantareira, em São Paulo, localidade do acidente em 1996, e segue recordando os momentos ao lado de Dinho. Porém, hoje Valéria vive outra vida. Após a carreira de modelo, ela seguiu a vida como atriz por um tempo, migrou para o automobilismo, fotografia e hoje se dedica às orquídeas.
O trabalho com as plantas é sua principal fonte de renda. Cuidando do orquidário, a ex-namorada de Dinho expõe suas flores em feiras e eventos. Apesar do tempo, a saudade da sua grande paixão ainda segue viva em seu coração.

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